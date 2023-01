De huizenmarkt is veranderd: wordt het 'ophef-opknappertje' in 2023 eindelijk bewoond?

Jarenlang stond het beruchte huisje op de Bakkerstraat leeg en te verloederen. De zestig vierkante meter woonoppervlakte midden in de Haarlemse wijk Rozenprieel werd door de eigenaar, de gemeente Haarlem, voor een ton te koop gezet. Na de verkoop en een renovatie stond de woning te koop voor vier ton: een rel was geboren. Nu, in 2023, is het boek rond dit huis nog steeds niet gesloten en ontkomt de eigenaar niet aan dalende huizenprijzen.

“Gekte op de woningmarkt”, zei Danny van Leeuwen van Actiepartij Haarlem destijds. “Het pand had meteen aan een particulier verkocht moeten worden als klushuis. Dat had uiteindelijk een ton aan kosten gescheeld.”

In 2019 kwam het pand groot in het nieuws : gemeente Haarlem verkoopt een krot met een vraagprijs van slechts 95.000 euro. Voor vele handige huizenzoekers een buitenkansje op een zelfbouwproject. Ze werden alleen allen ruimschoots overboden door een aannemer die een bod plaatste van boven de 150.000 euro, meer dan 50 procent boven de vraagprijs.

Volgens velen was hiermee de gekte op de woningmarkt aangetoond: een huis dat, weliswaar na een verbouwing, in twee jaar tijd vier keer zoveel waard werd. Maar er waren ook veel mensen die zeiden: "Dat gaat toch niemand betalen? Daar wil toch niemand wonen?" Dit bleek allemaal niet waar.

“Ik begrijp heel goed dat het huis destijds verkocht is voor die prijs, er waren toen veel kopers op de markt. Soms steeg de prijs van een huis wel met 20 procent in een jaar”, aldus Steven Lagerweij, directeur van makelaarsgroep Vivantus.

In juli 2021 werd het huis van de woningsite Funda gehaald, omdat de makelaar plat werd gebeld door geïnteresseerde mensen en het huis al onder voorbehoud verkocht was, ruim boven de vraagprijs. Het was zelfs zo erg dat het 'Te Koop-bord' voor het raam aan de straatkant werd geplaatst, om zo gluurders te weren.

In januari van 2022 steeg de hypotheekrente voor het eerst sinds tijden weer. Van 1,77% in november 2021 naar 1,91 procent in januari 2022. Dat lijkt wellicht een kleine stijging, maar kan al snel gevolgen hebben voor de leencapaciteit. “Nu zit de hypotheekrente rond de 4,5 procent. Dit betekent voor mensen die met een lage rente 440.000 euro konden lenen, een daling van ongeveer 10 procent maximale leencapaciteit”, aldus Lagerweij.

Het huis komt opnieuw op de markt. Dit keer zonder dakterras en met een aangepast dakkapel, in de tussentijd zijn de prijzen op de woningmarkt verder gestegen. De vraagprijs van het huis is begin 2022 al 400.000 euro. Ook dit keer is er genoeg animo en verkoopt het huis boven de vraagprijs, zegt de makelaar.

“Er zijn inderdaad minder bezichtigingen, al wordt er hier in de omgeving nog wel veel verkocht. Alleen minder dan een jaar geleden. Inmiddels is het aanbod ook groter geworden”, meldt Lagerweij.

Afgelopen zomer bleek de verkoop van het huis voor de tweede keer niet door te gaan. De woning komt dit keer opnieuw op Funda met een verlaagde vraagprijs van €385.000. Het is tekenend voor de woningmarkt: waar eerst potentiële kopers in de rij stonden voor bezichtigingen, is het nu rustiger.

Ondanks de lagere prijs vindt Lagerweij het huis nu nog niet een koopje. “Voor dat geld koop je in Schalkwijk of in Haarlem-Noord al snel iets van 80 vierkante meter terwijl dit slechts 60 is.” Ook het energielabel D is opvallend hoog. “Dit zou ook een negatief effect op de koop kunnen hebben. Wij merken sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne dat mensen vragen ‘wat zijn de maandelijkse kosten van dit huis’ hierdoor verkopen huizen met een A of B energielabel een stuk beter”.

In 2023 verwacht Lagerweij niet dat het veel verder in prijs zal dalen. "De markt is nu aan het normaliseren. Het huizenaanbod is groter dan vorig jaar, maar in Haarlem en omstreken wordt er nog wel veel verkocht. Ik verwacht dat de huizenprijzen met ongeveer 5 procent zullen dalen."

Blijkbaar blijft het op de Bakkerstraat rustig, want in december werd het huis opnieuw op Funda gezet, dit keer met een verlaagde prijs van 350.000 euro. De eigenaar is om een reactie gevraagd, maar wilde niet reageren op vragen van NH Nieuws.