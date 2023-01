Tijdens jaarwisseling afgebrande Bussumse woning tegen de vlakte

De woning aan de Koekoeklaan in Bussum die tijdens de jaarwisseling in lichterlaaie stond, is gesloopt. Dit vanwege de veiligheid voor brandweerlieden en omwonenden. De brand was de grootste van de regio 't Gooi tijdens de jaarwisseling.

Vanwege scheuren in de gevel, rookontwikkeling en mogelijk instortingsgevaar moest de brandweer van buitenaf blussen. Maar uiteindelijk werd in samenspraak met de eigenaar, gemeente en brandweer besloten het gebouw maar neer te halen, dit om de veiligheid van de brandweerlieden en omwonenden te waarborgen. Met de sloop gaat ook het antwoord op de vraag wat de brand heeft veroorzaakt verloren.

De neergehaalde woning werd tijdens de brand niet bewoond, maar wordt wel met enige regelmaat als antikraakpand verhuurd. Daarvoor was het de pastoriewoning van de Verlosserkerk die ernaast staat. Rond 6.00 op nieuwjaarsdag stond het gebouw in lichterlaaie en sloegen de vlammen uit het dak.

Grootste incident

De brand in de woning was de grootste brand waar de brandweer tijdens de jaarwisseling mee te maken kreeg. Over het algemeen was het voor hen een rustige jaarwisseling, met 34 meldingen in totaal.