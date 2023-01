Enkhuizer Jan Ruiter stopte een penalty van Pelé: "Toch maar mooi de nul gehouden"

Op de dag dat de voetbalwereld definitief afscheid neemt van de Braziliaanse voetbalgod Pelé, duikt Jan Ruiter nog eens in zijn eigen unieke verleden. De Enkhuizer speelde als doelman van het Belgische Anderlecht twee keer tegen misschien wel de beste speler ooit én stopte in een galawedstrijd penalty's van Pelé én Eusebio. "Ik denk dat niemand anders dat kan zeggen."

Jan Ruiter (rechts): de nul tegen Pelé - NH Nieuws

De dood van de Braziliaan brengt de gedachten van Ruiter deze dagen meermaals terug naar de jaren '70 van de vorige eeuw. Een periode waarin de Enkhuizer floreert in Brussel, onder de lat bij topclub Anderlecht. Het zijn ook de jaren waarin Santos, de club van Pelé, veel wedstrijden tegen Europese clubs speelt. Zo ook tegen Anderlecht. Wereldploeg In 1972 komt de wereldster naar Brussel. Het is dan het eerste seizoen van Ruiter bij Anderlecht. "Alles was voor mij nieuw. Spelen tegen zo'n wereldploeg, dat deden we bij mijn vorige club FC Volendam nooit. Ik weet nog dat het stadion afgeladen vol was. Er konden officieel 33.000 mensen in, maar er waren er wel 38.000. En dan waren er nog duizenden mensen buiten het stadion. Ze hadden het stadion met gemak nog een keer kunnen uitverkopen. Het was voor veel mensen een happening om zo'n wereldster in het echt te zien spelen, ook al was hij al in zijn nadagen." De Braziliaan scoort niet tegen Ruiter, het blijft 0-0. Tekst gaat door onder de foto.

Pele, Cruyff et Van Himst saluent la foule après le match d'adieu de ce dernier. 26 Mars 1975, Anderlecht - World XI 8-3 pic.twitter.com/53J8AbhXLf — ANDERLECHT_ARCHIVES (@RSCA_ARCHIVES) May 3, 2017

Drie jaar later kijkt de Enkhuizer Pelé opnieuw in de ogen. Bij een galawedstrijd, ter ere van de Belg Paul van Himst, speelt Anderlecht tegen een wereldelftal, met onder meer Cruijff, Eusebio en... Pelé. Coach is Rinus Michels. "Het had heel veel geregend en het veld was dramatisch. Normaal gesproken zou het zijn afgelast, maar de wedstrijd moest en zou doorgaan." Niet bepaald de ondergrond om vlugge Braziliaanse voetjes te laten excelleren. Waar Anderlecht flink gas geeft, glibberen de wereldsterren door de Brusselse blubber. "Ik heb daar een klein showtje gegeven, voelde me heerlijk die avond", zegt Ruiter nu. Halverwege staat het al 4-1 voor de Belgen. Ruiter: "Paul van Himst zei tegen mij in de rust: 'Hé Lange, laat er straks even een paar door. Om het leuk te houden'. Maar ik zei meteen dat ik daar niet aan zou beginnen. Zo zit ik niet in elkaar." Tekst gaat door onder de foto.

Pelé in de Brusselse blubber - Thevintagefootballclub

Dat ondervinden ook de allergrootste spelers. Ruiter is nauwelijks te passeren. Zowel Pelé als de Portugees Eusebio zien hun strafschop gestopt worden door de doelman. Uiteindelijk wint Anderlecht met 8-3. "En niet dat het rollertjes waren, hè. Bij die strafschop van Pelé moest ik gestrekt naar de hoek. Maar hij kreeg hem er niet in. Ik denk dat ik de enige ter wereld ben die in één wedstrijd een penalty van Pelé én Eusebio heb gestopt." De nul gehouden Het is één van de absolute hoogtepunten uit de loopbaan van de enkelvoudig international. Beelden of foto's van deze unieke prestatie zijn er echter nauwelijks. "Mijn zoon heeft het internet al eens afgestruind, maar er is weinig te vinden. Een enkele foto. Jammer. Ik heb destijds wel een krantenverslag uitgeknipt, voor in een plakboek. Maar dat is het dan ook wel. Ach, de herinnering is leuk. Ik heb toch maar mooi de nul gehouden tegen Pelé."

Jan Ruiter: "Een mooie herinnering" - NH Nieuws