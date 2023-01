'Ik stik, ik stik!' Rinus (81) uit Obdam dacht dat hij overval niet zou overleven

"Ik ben blij dat het ik het nog kan navertellen", zegt Rinus Neefjes op Obdam op opvallend rustige toon. Twee jonge overvallers hadden het gisteravond voorzien op de bezittingen van de Obdammer en beroofden hem op brute wijze in zijn auto. De buit: een oud horloge en een nog oudere ketting. "Ik dacht echt dat ik doodging", zegt hij tegen NH Nieuws/WEEFF.

Rinus Neefjes: "Blij dat ik het nog kan navertellen." - NH Nieuws / Michiel Baas

Hij doet monter zijn verhaal, op de bank bij onderburen Joke en Karel. Zijn wang bont en blauw, zijn ribben gekneusd. Maar dan, halverwege het relaas, breekt Rinus. En komen de beelden van een avond ervoor weer terug. Het verse trauma laat duidelijk niet alleen fysiek zijn sporen na. Rinus komt zondagavond terug uit Akersloot, waar hij het casino heeft bezocht. "Dat was leuk, ik had zelfs nog wat geld gewonnen." Als hij zijn auto op zijn parkeerplaats aan de Adrianus Cyriacus Bleijsstraat - voor een appartementencomplex in Obdam - neerzet, gaat het heel snel.

'Ik stik, ik stik', schreeuwde ik. Ik dacht echt dat ik doodging." Rinus Neefjes (81) - slachtoffer van overval

De beide portieren worden geopend, Rinus wordt vastgepakt en voor hij het weet, is hij slachtoffer van een brute overval. "Het ging zó snel. In een seconde was het gebeurd." Rinus is kansloos tegen twee mannen die hij op 17 à 18 jaar oud schat. "Ze grepen mij bij mijn keel vast, duwden mijn hoofd naar beneden en begonnen aan mijn ketting met daaraan een antieken kruis te trekken. 'Ik stik, ik stik', schreeuwde ik. Ik kreeg geen adem en mijn gebit zweefde ook los door mijn mond. Ik dacht echt dat ik doodging." Tekst gaat verder onder de foto.

Rinus (81) op de plek van de overval - NH Nieuws / Michiel Baas

Een buurvrouw hoort Rinus en belt direct 112. De overvallers vluchten rennend, Rinus blijft achter. "Je hebt niets te vertellen tegen zulke knapen. Die onmacht is heel erg. Ergens is het nog een geluk dat ik in de auto zat, want ik ben slecht ter been. Als ze mij naast de auto hadden aangevallen en ik was gevallen, had ik misschien wel iets gebroken." Zijn horloge en ketting worden meegenomen. "Aan die ketting zat een antieken kruis van Onze-Lieve-Heer. Dat die weg is, vind ik het ergst." De schrik zit er nog goed in. "Slapen ging niet zo goed. Af en toe een uurtje en dan schrok ik weer wakker. Ik moest denken aan die man uit Berkhout, Sjaak Groot. Die heeft een overval niet overleefd. Ik ben blij dat ik het nog kan navertellen."