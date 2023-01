"Wat nou, vuurwerkverbod!" In Haarlem ging het als vanouds 'los'

Naast de beste wensen voor het nieuwe jaar was vannacht de meest gehoorde kreet op straat in Haarlem: "Wat nou, vuurwerkverbod!" Waar vorig jaar het vuurwerkverbod van de gemeente nog een back-up kreeg van het landelijke verbod als coronamaatregel, was het deze jaarwisseling de eerste echte test hoe de Haarlemmers er mee om zouden gaan.