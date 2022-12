Code geel afgegeven voor hele provincie

Het KNMI meldt dat er in het noordwesten kans is op zware windstoten tot 90 kilometer per uur. De wind neemt in de loop van nieuwjaarsnacht geleidelijk af. "Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden", aldus het KNMI.

In de provincie zijn vanwege de harde wind al meerdere vuurwerkshows afgelast. Alleen op het Museumplein in Amsterdam gaat de lichtshow nog door, maar ook daar zal geen vuurwerk worden afgestoken.