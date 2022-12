Merijn Scheperkamp knap tweede op NK sprint en pakt EK-ticket

Merijn Scheperkamp is op de NK sprint tweede geworden. De 22-jarige Hilversummer wist daarmee enkele grote namen achter zich te houden. Janno Botman eindigde net buiten het podium in Thialf.

Op de afsluitende 1.000 meter had Scheperkamp zelfs nog zicht op de nationale titel. In een rechtstreekse rit tegen Hein Otterspeer, de leider in het klassement, mocht hij 0,35 seconden goedmaken. Olympische medaillewinnaars Kjeld Nuis en Thomas Krol werden weliswaar één en twee op de afsluitende 1.000 meter, maar speelden geen rol van betekenis meer.

Scheperkamp reed in 1.07.96 naar de vijfde plaats op de 1.000 meter. Daarmee bleef hij tweede in het algemeen klassement, wat recht geeft op een ticket voor de EK sprint. Eerder op de dag won Scheperkamp de 500 meter in 34,69, sneller dan de snelste tijd op dag één.