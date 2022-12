Persoonlijk record voor schaatsverrassing Jordy van Workum op NK allround

Patrick Roest zette een ijzersterke tijd van 1.44,05 en dat was bij voorbaat al een onmogelijke opdracht voor Van Workum. In een onderling duel met Marcel Bosker vocht de Horinees de strijd om de tweede plaats uit. Om hem voorbij te gaan in het klassement moest Van Workum ook vier tienden goedmaken op Bosker.

Van Workum startte snel in Thialf (Heerenveen). Zo bouwde hij voldoende voorsprong op om Bosker achter zich te houden. Na 1.500 meter stond een persoonlijk record van 1.45,37 op de klok. Daardoor klom hij naar de tweede plaats in het algemeen klassement.

Op de afsluitende tien kilometer zou Van Workum in theorie nog mee kunnen doen om de allroundtitel. Dan moet hij wel 45,22 seconden inhalen op Roest.