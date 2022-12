Twee deelkastjes op één vierkante kilometer en de spullen zijn 'niet aan te slepen'

Niet één, maar twee deelkastjes met eten en andere noodzakelijke boodschappen die niet iedereen altijd kan betalen. Hoe klein Velsen-Noord mag zijn, de vraag is groot. Eén van de kasthouders is Peter Klaver: "Het is haast een business, bijna elke dag moet ik weer nieuwe spullen klaarzetten."

Voor Kievit en haar man Edwin is het wel duidelijk: er zijn meer dan genoeg mensen in en rond het dorp die dat beetje extra maar al te goed kunnen gebruiken. Dat merkt Jeannette wel bij de toevallige tuinontmoetingen.

Soms staat Jeannette Kievit, als zij de voordeur uitloopt van haar huis aan de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord, meteen oog en oog met iemand in haar tuin. Die is er dan voor een pak pasta, een fles shampoo of hondenvoer.

In de hele gemeente Velsen ligt het armoedepercentage volgens cijfers van de gemeente uit 2020 met ruim 7 procent onder het landelijke gemiddelde van 10 procent, maar dat geeft een nogal vertekend beeld. In de meeste wijken is het namelijk 'maar' 2 of 3 procent. In Velsen-Noord: 15 procent, nog hoger dan de 12 procent armoede in Zee- en Duinwijk in IJmuiden.

Bijna een kwart van de kinderen groeit in 'minimahuishoudens', die na aftrek van de huur en boodschappen nauwelijks geld overhouden - als ze al geld overhouden. Bovendien, van al deze cijfers weet de gemeente bijna zeker dat dat eigenlijk een onderschatting is.

'Triest dat het moet'

En dus vraagt Jeannette in haar tuin soms op de man af wat mensen echt graag uit het kastje zouden pakken. Maar dat blijkt een lastige vraag. "Mensen vinden het vaak moeilijk om aan te geven wat ze echt nodig hebben, als ik ze dat vraag. Aan de andere kant: als ik op Facebook aankondig iets extra's neer te zetten, zoals honden- of kattenvoer is het vaak snel weg, dat werkt weer wel."

Het loopt dus heel 'goed', maar Kievit weet niet of dat het goede woord is. "Het is eigenlijk heel naar. Triest dat het moet, maar goed dat het er is", zegt ze.

Twee straten verderop

Je zou hopen dat een redelijk klein dorp als Velsen-Noord, met vijfduizend inwoners, met één zo'n goedlopend kastje toe kan, om de minderbedeelden in de buurt een klein beetje te helpen. Maar dat is helaas niet waar.

Dat blijkt wel uit de andere deelkast, twee straten verderop. Daar hebben Peter en zijn vrouw Maryam hun buurtkastje in de tuin. En ook die 'blijft goed lopen', zegt Peter. "De spullen zijn echt niet aan te slepen."