Na Instagramhit met haar poes June fotografeert Nancy nu alle straatpoezen

Ruim 9 jaar geleden begon Nancy Troquet-Eering met het fotograferen van haar poes June. De foto's vielen zo in de smaak bij familie en vrienden dat ze een Instagrampagina aanmaakte. En inmiddels heeft haar account 'junethekitty' al ruim 170.000 volgers. Nancy heeft er nog een account bijgenomen voor alle katten die zij tegenkomt op straat in Purmerend en voor haar enorme lens krijgt. "Je moet soms heel snel zijn want anders zijn ze al weg."

Nancy met haar poes June.

Poes June is al zo bekend dat er zelfs toeristen uit Amerika speciaal langskwamen in Purmerend. "Amerikanen zijn gek op dit soort dingen. En June is een echte diva", vertelt Nancy "en nu ze een beetje op leeftijd komt - ze is negen - heeft ze niet meer zo veel zin om te poseren. Het kost me echt veel tijd en geduld." Bijna alweer een jaar gaat Nancy de straat op om katten in het wild te fotograferen. Ook die foto's zet ze op Instagram. Dat begint al aardig veel volgers te krijgen. "Mensen vinden het heel erg leuk om hun eigen poes of kat zo terug te zien." Als ze zich melden bij Nancy krijgen ze een fotoafdruk.

Een van de straatkatten van Purmerend. - NH Nieuws

Alle poezensoorten, maten en kleurschakeringen komen voorbij. De een zit dromend achter het raam, de ander schichtig in een boom en een derde loopt woest met een muis in haar bek. Vandaag met het koude, druilerige weer wil de poezenjacht niet echt vlotten. "Toch komt het bijna nooit voor dat ik zonder een foto thuiskom", zegt Nancy. De oogst van vandaag na een uur struinen is een poes achter het raam. "En die kende ik eigenlijk al." Maar niet getreurd; Nancy heeft al zoveel prachtfoto's achter de hand. De ene keer vertrekt ze lopend van huis, de andere keer pakt ze de auto om in een andere buurt achter de poezen aan te zitten. "Ik kom op plekken in Purmerend waar ik nog nooit geweest ben." En thuis wacht altijd haar June. "Ook al is ze tegenwoordig wat vaker chagrijnig ik hoop dat ze nog lang bij me blijft."