Twee appartementen Naarder ouderencomplex nog maanden onbewoonbaar door brand

De twee appartementen van het ouderencomplex aan de Naarder Diaconessenlaan waar gisteravond brand uitbrak, zijn nog zeker maanden onbewoonbaar. Dat vertelt Marco Wisse van Vivium Zorggroep. Met de bewoners van de appartementen gaat het naar omstandigheden goed, ook met hun kat die gered moest worden gaat het beter.

Foto's: Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

De rust keert voorzichtig weer terug, maar bewoners van het complex aan de Diaconessenlaan kijken terug op een heftige nacht. Alle zestig bewoners van het complex moeten vanwege de brand worden geëvacueerd en naar het tegenovergelegen Naarderheem worden gebracht. Daar werd de hele nacht in de hoogste versnelling gewerkt. In het seniorencomplex wonen kwetsbare ouderen zelfstandig, een deel wordt verzorgd door de thuiszorg van Vivium Zorggroep. "Een medewerker die toen aan het werk was ontdekte de brand, waarna de bewoners snel uit hun woningen werden gehaald en naar revalidatiecentrum Naarderheem zijn gebracht", vertelt Vivium-directeur Marco Wisse. Al snel werd daarna besloten om alle bewoners van het complex over te brengen. Geen rustige avond Wisse was, vanwege gaten in het rooster, op het moment van de brand zelf aan het werk in zorgcentrum Naarderheem. "Rond tien uur dacht ik dat het een rustige avond zou worden", blikt hij terug. Maar niets bleek minder waar toen alle bewoners eenmaal in het restaurant van Naarderheem zaten. "Als je al die ouderen in hun pyjama binnen ziet lopen denk je wel: 'jeetje!'"

"Als je al die ouderen in hun byjama binnen ziet lopen denk je wel: 'jeetje!'" Marco Wisse

Zo werd tot diep in de nacht voor deze mensen gezorgd. Er werd koffie aangeboden, mensen kregen zuurstofmaskers op die dat nodig hadden of kregen een deken tegen de kou. Ook Vivium-medewerkers die vrij waren kwamen aangesneld om bij te springen. "Die hadden via sociale media of groepschats meegekregen dat er brand was.", vertelt Wisse die trots is op de saamhorigheid en het bijspringen van de medewerkers. Bewoners Pas tegen drie uur 's nachts konden de laatste bewoners weer terug hun huis in. Maar helaas kon niet iedereen gelijk terug naar huis. Onder de bewoners van het complex zaten namelijk ook de bewoners van de twee appartementen waar de brand woedde en de bewoners van de twee appartementen daarboven. Het gaat om vijf bewoners en een kat. "Die mensen zijn ontdaan en niet zo'n klein beetje ook", vertelt Wisse. "Je ziet echt hoopjes ellende. Je zit 's avonds thuis en opeens zit je met een zuurstofmasker op je neus bij de overburen en ben je alles kwijt."

Later die avond werden twee bewoners voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hun kat ging naar het dierenziekenhuis in Utrecht. Naar omstandigheden maken ze het goed. Maar helaas kunnen ze nog niet terug hun woning in. Die zijn te zwaar beschadigd geraakt tijdens de brand. De twee woningen waar brand heeft gewoed zijn volledig afgebrand. "Dat gaat nog zeker maanden duren voordat die mensen terug naar huis kunnen." Nog veel nodig In de tussentijd verblijven de bewoners aan de overkant in Naarderheem. Maar er is nog veel nodig, dingen zoals nieuwe kleren. Want veel is in de brand verwoest of stinkt naar de rook. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk, zo laat de woordvoerder van de brandweer weten.

