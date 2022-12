Brand in twee seniorenwoningen in Naarden, twee personen naar het ziekenhuis

Aan de Diaconessenlaan in Naarden is vanavond brand uitgebroken. De brand woedde in twee naast elkaar gelegen seniorenwoningen. Drie mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Om elf uur gaf de brandweer aan de brand onder controle te hebben.

Foto's: Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

Iets voor tien uur vanavond brak er brand uit in een woning aan de Diaconessenlaan in Naarden. Een klein half uur later werd er opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Deze opschaling heeft ermee te maken dat de brandweer meer personeel nodig heeft om de bovengelegen appartementen te ontruimen. Om elf uur vanavond had de brandweer onder controle. Bij de brand zijn drie mensen gewond geraakt, meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. "Die hebben alle drie rook ingeademd", aldus de woordvoerder. Twee hiervan zijn afgevoerd naar het ziekenhuis, de derde kon ter plekke worden nagekeken. Ook is er een kat gered. "Deze heeft zuurstof gekregen en is door de dierenambulance meegenomen." Seniorenwoningen Volgens de woordvoerder brak de brand uit in zogenaamde aanleunwoningen voor senioren. De twee woningen waar de brand woedde zijn onderdeel van een groter woonblok van dertig woningen. De twee woningen van de brand zijn compleet verwoest. De naastgelegen woningen zijn tijdens de brand ontruimd en de bewoners zijn elders opgevangen. "We zijn nu de staat van de woningen aan het inventariseren", meldt de woordvoerder. Hij heeft goede hoop dat vanavond iedereen weer naar huis kan. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.

Brand in Naarden

Brand in Naarden

Brand in Naarden

Brand in Naarden

De brand aan de Diaconessenlaan in Naarden is onder controle. — Brandweer GooiVecht (@BrwGooiVecht) December 27, 2022