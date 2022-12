Geen geld voor zwemlessen: Hilversums zwembad merkt stormloop op 'gratis' diploma

Het loopt storm bij het Hilversumse zwembad 't Gooische Bad sinds het zwembad gratis zwemlessen geeft aan kinderen en volwassenen die de lessen eigenlijk niet kunnen betalen. Het zwembad werd daarvoor sinds kort samen met de Hilversumse voedselbank en het Jeugdsportfonds. "Het probleem van mensen die zwemles niet kunnen betalen is erger dan dat we denken", vertelt eigenaar Shiva de Winter.

"Dit is nog maar het topje van de ijsberg", meldt De Winter aan NH Nieuws. "Er zijn veel meer kinderen zonder zwemdiploma dan dat wij beseffen. We moeten onszelf achter de oren krabben; dit is echt de vergeten doelgroep die alleen maar groter is geworden", voegt hij eraan toe.

Sinds een maand werken de drie samen. Dat er veel behoefte aan zwemles is, maakt De Winter wel op aan het aantal aanmeldingen. Inmiddels staat de teller op zestig. En iedere dag komen er nieuwe aanvragen binnen. Niet alleen vanuit Hilversum is er belangstelling voor zijn initiatief. Zo heeft ook de voedselbank in Huizen al bij hem aangeklopt.

Al langere tijd leren gevluchte Oekraïense kinderen en volwassenen zwemmen in het Hilversumse bad. In de afgelopen maanden kreeg De Winter steeds vaker te horen dat er in zijn eigen woonplaats meer en meer kinderen zijn die vanwege de kleine beurs van hun ouders niet op zwemles kunnen.

"We zouden dus geen vervolg kunnen geven aan dit project, wat gezien de toestroom echt doodzonde is", zegt een bezorgde De Winter. De Hilversummer kijkt dan vooral naar de gemeente. Hij hoopt dat Hilversum financieel wil bijspringen als een van de sponsors van het fonds, zodat het voor iedereen mogelijk wordt om het zwemdiploma te halen. Daarmee levert Hilversum een belangrijke bijdrage aan de zwemveiligheid is zijn redenering.

Veel kinderen die zich nu hebben aangemeld zijn boven de zeven jaar en er is zelfs een grote groep tien jaar of nog wat ouder is. "We hebben ook aanvragen binnengekregen van kinderen tot zeventien jaar en zelfs van acht volwassenen die hun diploma willen halen", geeft hij aan.

Wat hem naast de snelle tientallen aanmeldingen opvalt, is dat er veel 'oudere' kinderen zwemles willen volgen. In Nederland is het gebruikelijk om zo rond je vijfde te beginnen met lessen. Door alle wachtlijsten en achterstanden die zijn opgelopen door de lockdowns in coronatijd ziet De Winter een duidelijke verschuiving in leeftijd.

Zwemkleding gezocht en dan vooral voor tieners

Veel ouders, die bij de voedselbank hebben aangeklopt, kunnen de zwemlessen niet betalen, maar dat geldt ook voor zwemkleding. "Dat is echt iets waar wij niet bij stil hebben gestaan", erkent Shiva de Winter nu het project van start gaat. "Als het mooi weer is en je kan niet zwemmen dan heb je ook geen zwemkleding, die vrij prijzig is." Zelf had hij nog een voorraad zwemkleding liggen uit de tijd dat hij nog een winkel had aan de Havenstraat, maar dat is bij lange na niet toereikend.

Aan ouders van andere leden is gevraagd of zij nog zwemkleding willen doneren die hun eigen kinderen niet meer gebruiken. Inmiddels is ook hulp van buitenaf ingeroepen. De hoop is dat er voldoende badpakken, zwembroeken, zwemschoenen en ook handdoeken worden geschonken. Zo werkt 't Gooische Bad samen met de Kledingbank.

Langzaamaan komt deze kledinghulp op gang. Bij het Hilversumse zwembad zijn ze eigenlijk vooral op zoek naar niet gangbare maten. Juist doordat veel tieners zich hebben aangemeld, een leeftijd die niet heel gebruikelijk is voor zwemles, is de nood naar grotere maten hoog. "Dat zijn van die dingen waar we nu tegenaan lopen. Het is even een puzzel. Het is goed te zien dat er aan alle kanten wordt meegedacht", aldus de zwembadhouder.