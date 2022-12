NU LIVE 🔴 Eerste viering in herbouwde Urbanuskerk, ook te volgen in virtuele kerk

Voor het eerst sinds de verwoestende brand in de Amstelveense Urbanuskerk vier jaar geleden wordt er vanavond weer Kerstmis gevierd in het grondig gerestaureerde kerkgebouw. NH Nieuws zendt de eerste gezinsviering vanaf 18.45 uur live uit.

Eerder deze week publiceerden we deel 1 van de podcastserie Brand in de Urbanus . In deel 1 gaat Celine Sulsters in gesprek met onder andere de pastoor, getuigen en brandweerlieden die bij het bluswerk betrokken waren. Aflevering 2 verschijnt op Tweede Kerstdag. Daarin wordt dieper ingegaan op de schuldvraag.

Gisteren lanceerden we de virtuele Urbanuskerk, waarvoor we de herbouwde Urbanuskerk met 360 graden-foto's hebben nagebouwd. Verwonder je over de restauratie van het interieur, maar sta ook letterlijk even stil bij de verhalen en reportages die NH Nieuws afgelopen jaren over de brand en de herbouw heeft gemaakt. Die zijn namelijk verspreid in en om de kerk opgehangen en daar te bekijken en te lezen.

Dat laatste geldt ook voor de livestream van de gezinsviering van vanavond. Wie in de virtuele kerk hieronder naar het altaar loopt, komt een scherm tegen waarop de viering tussen 19.00 uur en 20.00 uur live kan worden gevolgd.