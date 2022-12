Davids website is online, maar het vinden van een huisarts blijft in 2023 een zoektocht

Toen de inmiddels 26-jarige David Versteegen begin dit jaar van Enschede naar Schagen verhuisde, kwam hij erachter hoe lastig het was om aan een huisarts te komen. Na veel bellen vond hij er een, maar dat moest makkelijker kunnen. Hij zette de site huisartsloos.nl op, waar te vinden was welke huisarts nog wel plek had. De site draait inmiddels, maar het vinden van een huisarts blijft een uitdaging. "Niemand lijkt dit als topprioriteit te zien."

"We hoopten na de eerste aanmeldingen snel meer data te kunnen vergaren", vertelt David, "maar dat bleek toch een stuk complexer te zijn. En we stuitten ook op weerstand. Veel huisartsen vonden het omslachtig om via een extra systeem hun beschikbaarheid aan te moeten geven en ze wilden ook niet allemaal duidelijk aangeven hoeveel plek ze nog hadden."

Het idee was nobel. Zet een site op waar alle huisartsen in Nederland zich voor kunnen aanmelden, zodat mensen in een oogopslag kunnen zien wie nog wél (groen bolletje), niet (rood bolletje) of misschien (oranje bolletje) nieuwe patiënten aanneemt. Het leek David een goed idee, nu huisartsen overlopen. Iedereen heeft recht op een huisarts, maar door drukte en bureaucratie in de zorg gaat dat soms toch mis.

Daarop probeerde David het via overkoepelende instanties en verzekeraars, maar ook dat hielp niet. "Het bleek nog moeilijker dan we vooraf al hadden gedacht." Het is niet dat de mensen de noodzaak er niet van in zagen. Integendeel. "Maar om verschillende redenen wilden weinigen de eerste stap zetten. Het leek wel alsof de collectieve verantwoordelijkheid er niet was. De meesten zagen er wel wat in, maar voor niemand was dit het primaire belang."

Onbegrijpelijk, vindt David, want als mensen niet naar de huisarts kunnen, gaan ze volgens hem naar andere zorgverleners. Denk aan de spoedpost en het ziekenhuis. "Als je de meest laagdrempelige zorg niet toegankelijk maakt, heeft dat natuurlijk andere nadelige effecten."

Tot overmaat van ramp ging ook nog een van de bedrijven die voor David de site in elkaar zette failliet. Het gevolg is dat het kaartje met daarop de gekleurde bolletjes, niet meer goed werkt. "Een van de andere bedrijven wil het werk wel overnemen, maar die heeft pas begin 2023 tijd."

Weer op zoek

In de tussentijd is David, vanwege een verandering van baan, terug verhuisd naar Enschede. En toen begon het riedeltje weer opnieuw: ook nu kon hij niet aan een huisarts komen.

David: "En hoewel in Noord-Holland er nog de Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland was die mij kon helpen, kon eenzelfde overkoepelende organisatie in Twente dit keer niet bijspringen. Ik heb daarom alle huisartsen persoonlijk benaderd en ik heb er uiteindelijk een gevonden die eigenlijk ook geen plek had, maar een uitzondering voor me wilde maken."

Frustrerend, maar het gaf ook inzichten. "Het was voor mij praktisch natuurlijk erg lastig, maar het was tegelijkertijd ook weer een bevestiging van de noodzaak van mijn website huisartsloos.nl. Nu ligt het even stil. Maar volgend jaar wil ik het zeker weer verder oppakken."