Weer een zwaar ongeluk op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad

Op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad zijn een auto en vrachtwagen op elkaar gebotst. Daarbij is een 45-jarige vrouw gewond geraakt, ze is nog wel aanspreekbaar. Er is flinke schade, meldt de politie. De dijk was in beide richtingen enkele uren afgesloten, maar is nu weer open voor verkeer.

De vrouw kwam in botsing met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Volgens de politie is de mist mogelijk ook de oorzaak van het ongeval. Meerdere hulpdiensten zijn opgeroepen. Ook het mobiel medisch team is onderweg. Zij komen normaal met de traumahelikopter, maar dat is door de mist niet mogelijk. Daarom komen ze via de weg. Dodelijk ongeval Het is de tweede keer in korte tijd dat een ongeval op de dijk plaatsvindt. Vorige week dinsdag is een 30-jarige vrouw uit Hoorn om het leven gekomen doordat ze door de gladheid tegen een vrachtwagen botste.

