Simpele overwinning voor handballers Aalsmeer tegen Volendam

De handballers van Aalsmeer hebben een simpele overwinning geboekt op Volendam. In sporthal de Bloemhof werd het 39-33 voor de regerend landskampioen.

"Het leek makkelijk, maar het was niet zo makkelijk als men denkt", nuanceerde Aalsmeer-trainer Bert Bouwer. De Aalsmeerders hebben wat personele problemen en op twee januari beginnen ze weer met trainen. "Wij hebben nog wat werk te doen. Ze moeten zichzelf heel goed gaan verzorgen en niet te veel kalkoentjes of andere lekkernijen nemen", aldus Bouwer.

Volendam-trainer Geert Hinskens beleefde een pijnlijke avond. "Wij hebben heel veel doelpunten tegen gekregen. Dat was het probleem van de avond. Wij krijgen er geen grip op en de keepers daarachter vond ik niet heel sterk vandaag. Dan krijg je er 39 tegen en dan wordt het heel lastig om een wedstrijd te winnen", was de analyse van Hinskens na afloop.

Door de winst doet Aalsmeer goede zaken in de BENE-League en lijken ze al zeker van het spelen van de Final Four. De Noord Hollanders staan derde met 26 punten uit 17 duels en staan vier punten los van de nummer vier.

Volendam staat zevende in de BENE League met 18 punten uit 17 duels en de kans is erg klein dat de Volendammers zich nog gaan plaatsen voor de Final Four.