Jimmy Castien: de bouwende handballer van Aalsmeer

Jimmy Castien werd afgelopen zondag met Aalsmeer voor de vijfde keer kampioen van Nederland. Castien is een druk baasje, want naast handbal heeft hij ook een eigen bouwbedrijf.

"Ik ben projectleider en ik zorg ervoor dat alle teams samenwerken, maak calculaties en planningen", vertelt Castien vol passie over zijn beroep. Zijn andere passie is dus handbal en al vijftien jaar lang speelt hij in het eerste van Aalsmeer. Ook komend seizoen speelt hij weer in sporthal De Bloemhof.

Maizena

In het team van coach Bert Bouwer is Castien een onmisbare schakel. "De maizena van de ploeg. Echt een bindmiddel", aldus Bouwer. Ook Aalsmeer-voorzitter Mike van der Laarse is lyrisch over de handballer. "Nooit zeuren en een echt trainingsbeest. Dat terwijl hij een eigen zaak heeft en een gezin. Een voorbeeld en het kan niet anders dan dat een trainer daar blij mee is", vertelt Van der Laarse.

NH Sport liep een ochtendje mee met Castien op zijn werk en was zondag aanwezig bij de allesbeslissende wedstrijd van Aalsmeer. Dat leverde de bovenstaande reportage op.