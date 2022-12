"Zoveel liefde ontvangen", Aziz praatte over homoseksualiteit in Marokkaanse cultuur

Op straat spreken wildvreemden van alle kleuren hem aan en online wordt hij overladen met 'love en support'. De Marokkaanse Aziz (29), opgegroeid in Heiloo, vertelde dit jaar in Poldermocro's openhartig over zijn geaardheid. "Ik ben best trots."

Maaike Polder / NH Nieuws

Wat weinig mensen weten is dat Aziz al bijna tien jaar geleden werd gecast voor een real life-programma over Marokkaanse Nederlanders. "Maar net voor de opnames zouden beginnen in een villa in het buitenland, werd alles gecanceld. Nederland was er nog niet klaar voor, werd gezegd." Aziz Semhi (29) komt aanrijden in een woonwijk in Heiloo. Hij is net terug van vakantie, maar gaat over een paar dagen alweer weg. "Dit jaar was een rollercoaster." In 2022 was Nederland blijkbaar wel klaar voor een programma: begin dit jaar reisden zes jongeren met een Marokkaanse en Nederlandse achtergrond naar het Afrikaanse land, op zoek naar hun identiteit. "Daar worstelen veel jongeren toch wel mee. Je bent Nederlands, maar ook Marokkaans, er zijn culturele en religieuze verschillen. Wat is je identiteit?"

"De binnenkomst in het huis, dat was het aller spannendste" Aziz over opnames Poldermocro's

'Poldermocro's' werd uitgezonden in het najaar - met héél veel kijkers en de uitgesproken Aziz als smaakmaker, ook op sociale media. In Rabat komt hij in 1993 ter wereld en verhuist als peuter naar Noord-Holland. "Ik was altijd al wel anders. Een van de weinige allochtonen hier sowieso. En toen kwam ik er ook nog achter dat ik op mannen viel. Vooral binnen de Marokkaanse cultuur is dat nog een taboe." Bekijk het interview met Aziz, die vanuit zijn woonplaats Amstelveen naar zijn thuisdorp kwam. Tekst loopt daaronder door

Aziz praatte over homoseksualiteit in Marokkaanse cultuur - NH Nieuws

In al die jaren dat Aziz gecast was voor 'een programma over Marokkaanse Nederlanders' is hij om de zoveel tijd op gesprek geweest. "Soms ook met een psycholoog. Ik ben toch wel heel blij dat ik het toen niet hoefde te doen. Dit was de goede tijd. Ik weet nu wie ik ben." In het programma (hier terug te kijken) spreken de jongeren voornamelijk over de islam als religie en bij sommigen was over de homoseksualiteit van Aziz wel wat weerstand te merken. "Die binnenkomst in het huis, dat was het aller spannendste."