Buurt bezorgd over "held" die met hamer werd mishandeld bij inbraak juwelier

De Alkmaarder (48) die vannacht zwaar is mishandeld toen hij twee inbrekers probeerde tegen te houden is buiten levensgevaar. Morgen wordt hij door de politie gehoord over wat hij heeft gezien van de geweldsexplosie bij de juwelier van Sophie, die al een 'rotjaar' had. "Hij durfde op ze af te stappen. Hij is een held."

Ook in de buurt zijn bewoners en ondernemers flink aangeslagen. "We maken ons zorgen over de man die in elkaar is geslagen." Bekijk de reportage, tekst gaat door na de video.

Sophie runde de zaak jarenlang met haar man. "Die is dit jaar, na een kort ziekbed, overleden. Het is zwaar om werk te doen wat je eerst samen deed, maar ik was blij dat ik het heb. Met Kerst zou hij jarig zijn. En dan dit."

Rond 2.15 gaan inbrekers met grof geweld haar winkel in de Hekelstraat, midden in de oude stad, in. "De sieraden zijn handgemaakt en we hebben veel goud." Op videobeelden zie je in het zwart gelede personen met een hamer de ramen van de etalage en kastjes binnen aan gort slaan.

Dat vertelt Sophie vanmiddag, als de scherven van de nacht ervoor door haar en familie worden opgeruimd. Er is ook een andere cameraploeg in de winkel aanwezig, van de landelijke televisie. Zo had ze de decembermaand niet bepaald bedacht.

"Bij een inbraak waarbij een dief op heterdaad wordt betrapt en dan geweld gebruikt, kan het ook een diefstal met geweld zijn. Of in normale taal: een overval", aldus woordvoerder van de politie Erwin Sintenie. In de video hoor je de Alkmaarder (48) roepend op de inbrekers afgaan. 'Politie, politie.'

Of, zoals de Alkmaarse ondernemer in de reportage zegt, de daders ook verdacht worden van 'een poging tot doodslag' op de omstander, is nog niet duidelijk.

Er is nog niemand opgepakt. Wel heeft de politie heeft veel camerabeelden: de hele oude stad, waar de juwelier is, hangt vol camera's en ook omstanders en omwonenden legden de geweldsexplosie vast.

Hoeveel de dieven precies hebben gestolen, is nog niet helemaal duidelijk. Maar veel, zegt Sophie. "Gelukkig hadden we alle bestellingen voor klanten voor de kerst in een kluis opgeborgen. Die zijn er allemaal nog."

Over of dit 'slim' is, kan de woordvoerder niets kwijt. "Elke situatie is anders en iedereen zal dit moeten inschatten naar eigen beleving. Deze inbrekers waren in het bezit van een hamer, dan moet je achter je oren krabben. Maar het is wel een moedige actie van die man."

Het onderzoek is in volle gang. "We hebben al veel tips gehad. En we nemen dit hoog op. We willen die gasten dolgraag spreken." Agenten hopen de in elkaar geslagen man morgen te kunnen verhoren.