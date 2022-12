Omstander mishandeld met zware hamer na inbraak in Alkmaarse juwelier

Twee mannen hebben vannacht ingebroken bij een juwelier aan de Hekelstraat in Alkmaar. Bewapend met zware hamers sloeg het tweetal de voordeur in en stalen meerdere sieraden. Wanneer een voorbijganger de inbrekers hierop aansprak, kreeg deze een klap op zijn hoofd met een hamer.

Rond kwart over twee vannacht brak het duo in bij juwelier Phie Jewels aan het begin van de Hekelstraat in Alkmaar. Met bivakmutsen op en grote hamers in de hand, sloeg het tweetal de ramen van de voordeur aan diggelen, vertelt een woordvoerder van de politie. Eenmaal binnen sloopten ze meerdere vitrines en stalen sieraden.

"Zo'n zes vitrines hebben ze gesloopt en heel veel sieraden meegenomen", vertelt een hoorbaar aangeslagen Sophie Jong, de eigenaar van de juwelier, aan NH Nieuws. Het is een flinke klap voor haar om te verwerken. Jong runt de juwelier al twintig jaar lang. Eerst met haar man, "maar die is begin dit jaar overleden", vertelt ze. "Dus nu sta ik er alleen voor, en dan krijg je dit ook nog op je bordje."

De inbrekers hadden veel meer kunnen meenemen, zij het niet dat ze tijdens de inbraak werden gestoord door een langslopende man. Ook de overbuurman werd wakker van de inbraak en begon te filmen.

Klap op zijn hoofd

Ze werden betrapt door een 48-jarige Alkmaarder. Toen deze man het duo aansprak op hun daden, keerden de inbrekers zich tot de voorbijganger. Er ontstond een gevecht, waarbij de passant één klap op zijn hoofd kreeg met de hamer.

"Hij was slecht aanspreekbaar en zakte de hele tijd weg", licht de woordvoerder van de politie toe. De man is met ernstige verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het nu gaat met hem.

Op zoek naar de daders

De verdachten vluchtten daarna naar een motorscooter die al klaar stond en waarvan de nummerplaat was afgeplakt. "Dat is opvallend", merkt de woordvoerder van de politie op. "Meestal maken inbrekers gebruik van een gestolen voertuig, maar dan hoef je de kentekenplaat niet af te plakken." De politie vermoedt dan ook dat de motorscooter van een van de twee daders is, Het tweetal reed weg richting het Verdronkenoord.

De politie is nog hard op zoek naar de daders en vraagt getuigen zich te melden. Het gaat om twee mannen tussen de 18 en 25 jaar oud, beiden gekleed in een zwart regenpak met fluorescerende strepen. Ook droeg een van hen een zwarte rugtas. Een van de mannen heeft een donkere huidskleur, de ander heeft een lichtgetinte huidskleur. Verder kan het zijn dat een van de twee verdachten gewond is geraakt.