Nieuwe regels voor strand: verbod op vuurkorven en dakterrassen op paviljoens van de baan

Er is lang over gesproken met verschillende belanghebbenden, zoals exploitanten en omwonenden over de nieuwe regels voor het Zandvoortse strand. Maar nu is er dan eindelijk een nieuw omgevingsplan voor de toekomst van het strand. Wat opvalt is dat er twee jaarrondpaviljoens bijkomen, namelijk op de plek van Rapa Nui tegen Bloemendaal aan en op het strand voor Bernies. "Dit zijn besluiten uit 2019, dus dat is eigenlijk niet nieuw", vertelt wethouder Martijn Hendriks.

Nieuw te bouwen paviljoens krijgen de mogelijkheid om ondergronds vuilcontainers te plaatsen. Ze mogen niet meer achter de strandpaviljoens tegen het duin aan worden geplaatst. "We willen sowieso in de toekomst af van containers op het strand. Dus afvalcontainers moeten in het paviljoen geplaatst worden en ze mogen dus ook niet meer worden neergezet voor opslag. Dit geldt overigen wel alleen voor nieuwe paviljoens. De paviljoens die er nu staan mogen dit nog wel. Maar op lange termijn willen we af van het rommelige aanzicht achter de paviljoens. "

Het idee om dakterrassen op bepaalde strandpaviljoens toe te staan, is van de baan. "Er bleken veel bezwaren te leven bij omwonenden, dus dat gaan we niet doen. Ook mogen strandpaviljoens niet groter worden. Als we het vergelijken met 20 of 30 jaar geleden, dan zien we dat het strand veel meer bebouwd is dan vroeger. Toen had je een houten gebouwtje, waar je een snack kon halen. Dat is nu anders en groter dan dit willen we niet", vertelt Hendriks. "Ook komen er niet meer strandbungalows bij dan er al staan."

Verbod op vuurkorven

Vuurkorven worden verboden. "Dit is ook een wens geweest van omwonenden die vaak in de walm van zo'n korf zitten." Het verbod op vuurkorven gaat ook op voor de meer afgelegen paviljoens op het zuid-strand, waar geen mensen bij in de buurt wonen. "Het gaat ook om duurzaamheid en we willen een eenduidig beleid voor het hele strand."

Er komen nieuwe regels voor het opbouwen van de paviljoens. De bouw mag op 1 februari starten, maar moet afgerond zijn op 22 maart en dan moeten de paviljoens ook open. "Dat heeft te maken met handhaving. Het is nu soms lastig te controleren of spullen en containers wel op het strand mogen staan, als er nog langere tijd wordt opgebouwd. We hebben wel eens meegemaakt dat een paviljoen pas aan het einde van het voorjaar ging opbouwen. Dat wil je eigenlijk niet als het seizoen in volle gang is", zo vertelt een juridisch medewerker van de gemeente Zandvoort.

Het hele nieuwe omgevingsplan voor het strand wordt op 24 januari 2023 in de gemeenteraad besproken. Als de meerderheid voor stemt, zal het plan ingaan vanaf het nieuwe strandseizoen 2023.