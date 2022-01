Eigenaar strandpaviljoens doet aanvraag voor bouw van 18 strandbungalows

Postma eigenaar van vier strandpaviljoens wil bij drie van zijn tenten strandbungalows plaatsen. "Strandbungalows zijn dan ook geen echte bungalows, maar strandhuisjes van zo'n 20 vierkante meter zoals je die ook al bij andere strandtenten ziet", vertelt de ondernemer.

De achttien huisjes moeten er komen omdat ze volgens Postma een goede aanvulling zijn op het horeca-aanbod van zijn strandtenten. Bij Ajuma moeten er zeven strandhuisjes komen, bij Sandy Hill zes en bij Strand Noord worden het er vijf. De huisjes zijn voor de verhuur en ze zullen tegelijk met de strandtenten worden op- en afgebouwd.

Aanvraag

De gemeente Zandvoort erkent dat de aanvragen voor het plaatsen van strandbungalows op het noord-strand zijn binnengekomen en ze worden op dit moment beoordeeld. Belangrijk bij de beoordeling is het beleid dat sinds 2016 is vastgesteld.

Het strand is daarbij in zones ingedeeld waarbij op het noord-strand ook strandbungalows geplaatst mogen worden. Belangrijk hierbij is dat dit alleen in combinatie mag met het strandpaviljoen en dat het strandpaviljoen de hoofdfunctie blijft, aldus de gemeente Zandvoort.

Postma acht zijn aanvraag dan ook kansrijk, zeker gezien het beleid en de andere ondernemers. Als de aanvraag wordt toegewezen, zullen de bungalows er vanaf het 2023 staan.