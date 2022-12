Vergeet paracetamol en hoesttabletten, dit zijn de 6 beste middelen uit de 'hoesttuin'

Het griepseizoen in Noord-Holland is begonnen . Terwijl de meesten al snotterend paracetamol en hoesttabletten inslaan, plukken kruidengenezers de verkoudheidsmedicijnen gewoon uit hun moestuin. "We onderschatten echt wat er allemaal om ons heen groeit", vindt kruidendeskundige Andrea Bleeker.

Andrea dook 20 jaar geleden in de geneeswereld van de bloemen en planten. Aanleiding waren de chronische pijn in haar schouder en migraine, waarvoor ze in de reguliere geneeskunde geen medicijn kon vinden. Ze besloot het over een andere boeg te gooien en leerde de kruidengeneeskunde van binnen en buiten kennen. Inmiddels is ze naar eigen zeggen van alle pijnen af en voor griep- en verkoudheidsklachten heeft ze genoeg opties. Dit zijn de zes meest doeltreffende natuurlijke middelen uit de 'hoesttuin':

1. Brandnetel

"De brandnetel is een schoonmaker. Deze reinigt echt je lichaam. Natuurgeneeskunde gaat ervan uit dat de meeste ziektes ontstaan omdat je lichaam vervuild is. Dus als je het lichaam schoonmaakt, word je weer beter."

2. Tijm

"Tijm heeft desinfecterende eigenschappen en activeert je thymusklier. Deze klier is één van de belangrijkste organen in je afweersysteem."

3. Salie

"De Latijnse werkwoordsvorm voor salie is salvare en betekent genezen. De desinfecterende werking van deze kruiden kan doorsijpelen naar de geest. En dat is belangrijk, want als je bent wie je bent en je bent gelukkig, ben je ook minder vaak ziek. Dit kruid brengt je dichter bij jezelf, waardoor je betere keuzes maakt. Maar, pas er mee op als je zwanger bent!"

4. Vlier

"Deze struik noemde men vroeger 'de apotheek'. Dit komt omdat deze enorm veel eigenschappen heeft: het is een sterke bloedreiniger en het verhoogt je lichaamstemperatuur. Dat klinkt misschien niet goed als je koorts hebt, maar dat is het wel. Je transpireert daardoor de slechte stoffen uit. Daarnaast kunnen ziekteverwekkers onder die hoge temperatuur vaak niet overleven."

5. Prei

"Gooi de bladeren niet weg! De bladeren van de prei werden vroeger als medicijn gezien. Op de bladeren kan je kauwen en het sap heeft een slijmoplossende werking. Het blad zelf kan je naderhand eventueel weer uitspugen."

6. Dennenboom

Echt. Een van de werkende stoffen tegen verkoudheid staat bij velen verlicht en versierd in de hoek van de huiskamer. "Nou, het klopt dat dennennaalden gezond zijn. Ze zitten vol vitamine C, en dat is goed voor je afweer. Maar mik niet gelijk je eigen kerstboom in je thee. Deze zijn vaak bespoten met van alles en nog wat. Buiten kan je ze plukken, maar let wel op dat het niet een giftige taxus is!"

Een vitaminepil: zelfde effect, minder gedoe

Sommige mensen kiezen ook voor een vitaminepil. Zelfde effect, minder gedoe. "Dat is niet helemaal waar. Kruiden bestaan uit heel veel inhoudsstoffen. Die worden met een bepaalde energie bij elkaar gehouden. Al deze stoffen werken met elkaar samen en doen wat met je lichaam. Medicijnen zijn dode materialen en dringen niet door tot de geest", aldus Andrea.