Jongen (17) krijgt twee jaar cel voor liquidatie Amstelveen, chauffeur (21) twintig jaar

Het OM had acht jaar cel tegen hem geëist, maar de inmiddels 17-jarige Amsterdammer die eind vorig jaar in Amstelveen de 56-jarige Ithzak Meiri doodschoot verdwijnt voor twee jaar achter de tralies. Ook heeft de rechtbank hem jeugd-tbs opgelegd.

Al snel stapelde het bewijs zich op. Zo werd er op de telefoon van de 16-jarige een rap aangetroffen waarin hij de naam van slachtoffer Meiri noemde. Ook werden beelden aangetroffen waarop te zien is hoe de verdachte enkele dagen voor de moord in het Bijlmerpark zijn schietvaardigheid traint.

Omdat er onder Meiri's auto een zogeheten baken werd gevonden, concludeerde de recherche dat het slachtoffer in de gaten werd gehouden en werd gevolgd. Onderzoek naar het baken leidde naar de 21-jarige Jesus T.A. Korte tijd later werd ook de minderjarige verdachte aangehouden.

De destijds 16-jarige jongen schoot in de Wieringerstraat op 22 december vorig jaar in totaal zeven keer op de 56-jarige Almeerder Ithzak Meiri, die vanwege zijn activiteiten in de onderwereld zelf ook een bekende van de politie was. Volgens Het Parool had de recherche hem zelfs meerdere keren gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst zou staan.

Het OM vindt dat de jongen ondanks zijn jeugdige leeftijd volgens het volwassenenstrafrecht had moeten berecht, maar volgens de rechtbank 'functioneert de jongen op een niveau dat bij zijn leeftijd past en kampt hij met problematiek waarbij langdurige behandeling nodig is om tot gedragsverandering te komen'.

Daarom is hem behalve twee jaar cel ook een zogeheten jeugd-tbs opgelegd, wat inhoudt dat hij na zijn celstraf verplicht zal worden behandeld om te voorkomen dat hij opnieuw de fout ingaat. Jeugd-tbs duurt maximaal zeven jaar, maar als de rechtbank vindt dat hij daarna nog niet klaar is om terug te keren in de maatschappij, kan de maatregel worden omgezet in volwassenen-tbs (voor onbepaalde tijd).

Of het Openbaar Ministerie in beroep gaat tegen het vonnis tegen de 17-jarige is nog niet bekend.

'Geen impulsief handelen'

De advocaat van de 21-jarige Jesus T.A. pleitte ervoor zijn cliënt volgens het minderjarigenstrafrecht te berechten. Ook daar ging de rechtbank niet in mee, vooral omdat hij een belangrijke en onmisbare schakel bij het uitvoeren van de moord. Ook vindt de rechtbank de omstandigheden waaronder de moord gepleegd is 'getuigen van een planmatige, berekenende houding en planning, en niet van ondoordacht en impulsief handelen'.