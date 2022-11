OM eist acht jaar cel tegen minderjarige verdachte (17) voor liquidatie in Amstelveen

Volgens het OM zou hij in december 2021, samen met een andere verdachte, een 56-jarige man op klaarlichte dag 'op bestelling' hebben doodgeschoten in de Wieringerstraat. Een andere 21-jarige Amsterdammer hoorde vanmiddag 20 jaar cel tegen zich eisen.

Meerdere buurtbewoners hoorden eind vorig jaar de schoten die in straat zijn afgevuurd. Een van hen heeft ze destijds opgenomen met zijn videodeurbel. "Je hoort eerst een schot. Dan zitten er vijf seconden tussen. En dan nog zes er achteraan", vertelde hij die dag tegen AT5.

Het slachtoffer van de schietpartij, een 56-jarige man uit Almere, overlijdt in het ziekenhuis en blijkt een bekende van de politie. Het OM noemt het vandaag 'een liquidatie op bestelling', de twee verdachten zouden het slachtoffer meerdere dagen hebben gevolgd en bewust hebben opgewacht. "Er was sprake van een geplande actie die erop gericht was het slachtoffer van het leven te beroven", aldus de officieren op zitting.

De twee Amsterdammers waar het OM nu jarenlange celstraffen tegen eist werden al snel aangehouden. De politie kwam de twee op het spoor via een tracker onder de auto van het slachtoffer. De tracker bleek gelinkt te zijn aan de telefoon van de oudste verdachte, maar ook het DNA van de minderjarige is volgens het OM terug gevonden op die tracker.

'Well known killer'

Volgens het OM is er ook veel bewijs aangetroffen op hun telefoons. Zo zou te zien zijn dat beide verdachten in het Bijlmerpark 'proefschieten' met een wapen en staat de 17-jarige verdachte enkele dagen na de liquidatie met een grote hoeveelheid cash geld op de foto.

Ook staat op die telefoon een rapnummer waarin de minderjarige verdachte zichzelf een 'well known killer noemt'. Met schotresten op hun kledingstukken is volgens justitie de puzzel compleet en eist twee verschillende straffen.

Jeugdstrafrecht

Vooral opvallend is de eis van een jarenlange celstraf tegen de 17-jarige: in strafzaken met een minderjarige verdachte wordt normaal gesproken het jeugdstrafrecht toegepast. Daarin is een celstraf van twee jaar het maximale. Het Openbaar Ministerie vindt echter dat in de liquidatie met een 'uiterst volwassen karakter' is uitgevoerd.

"De liquidatie is kalm en goed voorbereid en er zijn voorzorgsmaatregelen genomen zoals het proefschieten, het schieten met handschoenen aan en het dragen van een mondkapje om herkenning te voorkomen", aldus het OM.