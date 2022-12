Één speelronde Tata Steel Chess wordt in Johan Cruijff Arena gespeeld

De schakers van Tata Steel Chess gaan één speelronde in de Johan Cruijff Arena spelen. Op 19 januari zijn de deelnemers te gast in het stadion van Ajax. Het is de traditie dat er minimaal één speelronde buiten Wijk aan Zee wordt gespeeld.

Eerder werd er onder andere al in het Rijksmuseum, De Kuip, de Philharmonie in Haarlem en in het Spoorwegmuseum gespeeld. In een video onthulde schaker Anish Giri de eenmalige speellocatie.

