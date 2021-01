Jorden van Foreest wint Tata Steel Chess na zinderende ontknoping tegen Anish Giri

Giri ging na twaalf partijen alleen aan kop, maar speelde eerder op de middag remise tegen de Spanjaard David Anton Guijarro. Van Foreest kwam dankzij zijn winstpartij op de Zweed Nils Grandelius op gelijke hoogte.

Armageddon

Doordat beide grootmeesters na dertien wedstrijden allebei 8,5 punten hadden verzameld, moesten twee blitzpartijen de beslissing brengen in De Moriaan in Wijk aan Zee. Uiteindelijk trok Van Foreest aan het langste eind in een zogenaamde armageddon-partij.

Nederlandse winnaar

Jan Timman was de laatste Nederlander die zegevierde op het prestigieuze schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Hij kroonde zich in 1985 tot winnaar.