Schagerbruggers "trillen uit bed", plaatsen zelf container midden op straat tegen verkeer

Maar ook voor gefrustreerde bewoners. Het getril heeft ervoor gezorgd dat er schade is ontstaan bij Ben thuis. Hij zit sinds eergister met twee gebroken ramen. "Ik zat 's nachts rechtop in bed toen het gebeurde", vertelt Leek, die sinds vijf jaar aan de Schagerweg woont. En dat was voor hem de druppel, er moest nú iets gebeuren voor de veiligheid van alle omwonenden.

De plannen om de Schagerweg volledig te vernieuwen zijn er, maar dat kan volgens Leek nog erg lang duren. En veel langer wachten is volgens hem ook niet mogelijk. De harde trillingen, die voornamelijk ontstaan als er zware voertuigen als bussen of trekkers voorbij rijden, zorgen dan ook voor onveilige situaties.

"We zijn er niet blij mee dat het zo moet, maar de gemeente doet niks", vertelt omwonende Carla Rampen. Zij stelde samen met haar buurman Ben Leek voor om een protestactie op touw te zetten, omdat de gemeente maar niks doet met de meldingen die afgelopen weken over de trillingen zijn gedaan.

In onderstaande is te zien hoe het verkeer nu wordt afgeremd én wat omwonden vinden van de actie (tekst gaat door onder de video).

Voor Ben en zijn buren is het wel duidelijk dat de gemeente actie moet ondernemen om de snelheid op de Schagerweg te verminderen: "Ik hoop dat ze gauw in de lucht komen en permanent een obstakel plaatsen. Alleen borden met 30 kilometer per uur is niet voldoende."

Hoelang de grote container nog blijft staan, is niet duidelijk. Leek is niet van plan de twintigtonner weg te laten halen voordat de gemeente een oplossing heeft gevonden.

De gemeente was donderdagmiddag nog niet op de hoogte van de protestactie, en had nog geen tijd gevonden om hierop te reageren.