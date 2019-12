Asfalt of klinkers op weg die dorp verdeelt: na vier jaar is Schagerbrug terug bij af

SCHAGERBRUG - Het kostte wat moeite, maar na vier jaar leek de meerderheid het er over eens hoe de Schagerweg in Schagerbrug moest worden opgeknapt. Er zouden klinkers komen, zo was het besluit. Een protestactie van omwonenden die vreesden voor schade aan hun huizen gooide echter roet in het eten. De gemeente kiest nu toch voor asfalt en de dorpsraad trekt haar handen er verder van af. Schagerbrug is terug bij af.

Zo moest de Schagerweg er vanaf 2020 uit komen te zien. Het asfalt dat er nu ligt (zie hoofdfoto) zou eruit worden gehaald en worden vervangen door klinkers. De fietsstroken zouden verdwijnen en de weg zou met lantaarnpalen en groen smaller worden gemaakt. Door van de 50-kilometerweg een 30-kilometerweg te maken en met klinkers de weg minder aantrekkelijk te maken voor hardrijders, moest de overlast van snelverkeer verminderen. Bijkomend voordeel was dat het geheel weer een meer 'dorpse uitstraling' zou krijgen. En als de weg toch open zou liggen, kon de gemeente Schagen gelijk het riool vervangen. Begin dit jaar werden de plannen (mét klinkers) gepresenteerd.

De gemeente zag het helemaal zitten en stond volledig achter het plan om de weg met klinkers te bestraten. "Ik vind die klinkerbestrating heel erg mooi", zo zei wethouder Hans Heddes in januari tegen Noordkop Centraal. "Wij gaan ook niet over één nacht ijs en wij hebben ook onze experts die aangeven dat dit beter is om de snelheid eruit te halen. En daar gaat het vooral om. We doen verder ons best hier een trillingsvrije zone van te maken." Scheuren in huizen Komend voorjaar zouden de eerste werkzaamheden aan de weg beginnen. Het klonk als een goed plan, maar daar waren bewoners aan de Schagerweg het niet mee eens. Zij vreesden dat er scheuren in hun huizen zouden komen op het moment dat het zware verkeer over de klinkers zouden rijden. Hun voorstel: leg weer asfalt neer, zoals het nu is. De gemeente zit in een spagaat: ze wilde de dorpsraad die voor klinkers was niet voor het hoofd stoten, maar ook de protesterende bewoners moesten niet worden vergeten. Afgelopen maandag besloot de gemeente dat de klinkers definitief verleden tijd waren. "De aanwonenden zijn bang voor trillingen die tot schade kunnen leiden aan hun woningen. Om dit probleem voor te zijn, hebben wij gekozen voor asfalt", is de officiële lezing.

De Schagerweg wordt niet alleen door Schagerbruggers gebruikt, maar is ook een doorgangsweg richting Schagen. Een bewoonster telde vorig jaar het aantal vrachtwagens dat langs haar huis denderde: "Vanaf 13.00 uur tot 15.00 uur twaalf zware zandwagens, vijf zeer grote vrachtwagens en tien trekkers met aanhanger vol met bollen en/of zand", zo zei ze in de Facebookgroep Je bent Schagerbrugger als. Om het sluipverkeer en het zware vrachtverkeer een halt toe te roepen is zo'n vijf jaar geleden begonnen met het maken van plannen om de weg te verbeteren. Een ervan was om er een klinkerweg van te maken, maar daar was ze niet gerust op: "Hoe zou een klinkerweg dit houden? Om niet te spreken van het lawaai en de trillingen." Iemand anders maakte zich minder zorgen, zo zei ze in november 2018 in dezelfde Facebookgroep: "Ik persoonlijk ben voorstander, heb jaren gewoond in een straat met klinkers en dat leverde geen overlast op omdat er maatregelen waren genomen zodat er niet te hard gereden kon worden en mensen door klinkers ook zachter gaan rijden."

Duurzaam veilige weg "Wij vinden dat we met asfalt beter kunnen garanderen dat er geen scheuren in huizen komen", zegt wethouder Hans Heddes tegen Noordkop Centraal, "en we kunnen ook met asfalt daar een duurzaam veilige weg maken. De 30 kilometer per uur staat dus nog steeds als een paal boven water, alleen doen we dat niet met gebakken materialen maar met asfalt." De dorpsraad is bang dat de 400 meter lange weg voor fietsers levensgevaarlijk wordt als de fietsstroken verdwijnen maar het asfalt blijft. "Het is straks niet meer veilig voor onze kinderen", vreest Vincent Dekker van de dorpsraad. "Ik snap de zorgen van de mensen die er wonen, maar er waren ook oplossingen om een fundering onder de weg te leggen waardoor de trillingen worden beperkt. Zo valt de hele basis weg en is de veiligheid in het geding." Juridische gevolgen Hij denkt dat de gemeente eieren voor haar geld heeft gekozen. "Ze is bang voor de juridische gevolgen als mensen daadwerkelijk scheuren ontdekken en de gemeente aanklagen. Bovendien zijn ze dan nog meer geld kwijt dan nu als de weg weer moet worden omgezet." Uit protest is de dorpsraad uit de gesprekken gestapt. Dekker: "Pas als klinkers weer een optie zijn en de klachten van bewoners worden meegenomen, sluiten wij weer aan." De gemeente gaat ondertussen onderzoeken welk soort asfalt kan worden gebruikt en komt met een aangepast ontwerp. In januari of februari worden de gesprekken hervat.