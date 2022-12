Straatpastor ziet daklozen tijdens vrieskou buiten in tenten slapen: "Onmenselijk"

Straatpastor Esther Jeunink ziet het aantal mensen dat op straat belandt toenemen. Wekelijks maakt ze haar vaste rondje door Hoorn om in gesprek te gaan met deze daklozen. Ze maakt zich zorgen over hen. "Een groep van ongeveer zes mensen slaapt elke nacht buiten in tenten."

Hoornse straatpastor ziet mensen buiten in tenten slapen - NH Nieuws

Zeven jaar geleden begon Esther Jeunink met haar functie als straatpastor bij Lifebuilders aan Dampten 16 in Hoorn. Ze weet nog heel goed hoe toen haar eerste werkdag verliep: "Ik vond het onwijs spannend om de straat op te gaan en gesprekken aan te knopen met de daklozen." Jeunink werd al snel, tot haar eigen verbazing, geaccepteerd en opgenomen door de mensen die op straat leven. Inmiddels is ze een bekend gezicht voor hen en gaat ze wekelijks de straat op om ze op te zoeken.

"Ik ben simpelweg een luisterend oor" Esther Jeunink, straatpastor

"Ik ben simpelweg een luisterend oor", legt de straatpastor uit. "De mensen vinden het heel fijn om hun verhaal kwijt te kunnen en zich weer mens te voelen, want velen van hen worden simpelweg vergeten."

De Poolse Sylwester sliep zo'n vijf maanden noodgedwongen in een tent - Tom de Vos

Sylwester Ook de Poolse Sylwester zwierf zo'n vijf maanden op straat, nadat hij na twaalf jaar werken in Nederland zijn baan verloor. Een paar maanden geleden werd de dakloze opgemerkt door de straatpastor. Er was geen enkel sociaal vangnet voor Sylwester, dus besloot Esther hem een plek aan te bieden op het eigen terrein van Lifebuilders.



"Ik heb zo'n twee maanden in deze aanhangwagen geslapen", vertelt Sylwester, als hij het doek van de aanhangwagen omhoog rolt en zijn voormalige slaapplek laat zien. Inmiddels is het veel te koud om in de aanhangwagen te overnachten. Nu slaapt hij, ondanks dat het niet mag van de gemeente, sinds kort binnen op de bank binnen in het pand.

"De menselijke maat vind ik veel zwaarder wegen dan de regelgeving" Geert Oosterhuis, pastor van kerk Lifebuilders

"De menselijke maat vind ik veel zwaarder wegen dan de regelgeving", stelt pastor Geert Oosterhuis, die onder andere de slaapplek aanbood. "We hopen voor onze vriend Sylwester dat er ook weer een plekje gaat komen, maar hoe lang dat duurt weet je natuurlijk nooit van tevoren." Ook pastor Oosterhuis vindt het onbegrijpelijk dat er in deze tijd nog mensen buiten slapen. "Het is echt onmenselijk. Als de temperatuur onder nul is moeten mensen binnen worden gehaald, dat is namelijk een landelijke richtlijn. Maar als de temperatuur weet iets boven nul is gaan ze weer de straat op." De pastor vraagt zich dan ook hardop af of dat dan wel menselijk is? "Ik denk het niet", concludeert hij.

Esther Jeunink in gesprek met een dakloze die schoenen nodig heeft en handschoenen - Tom de Vos

Hulp De gemeente Hoorn is onlangs begonnen met een warme huiskamer project voor de winter, waarbij Lifebuilders ook is ingeschakeld. "Wij werken graag mee aan deze kamers voor mensen die kou lijden", aldus Oosterhuis. "Dus de gemeente doet het nodige, maar kunnen ze meer doen? Ja, er kan altijd meer!"

"Je zou creatiever kunnen zijn in mensen een dak boven het hoofd te bieden" Esther Jeunink, straatpastor

Ook straatpastor Jeunink vindt dat de gemeente meer kan doen voor de daklozen. "Je zou creatiever kunnen zijn in mensen een dak boven het hoofd te bieden. Denk dan bijvoorbeeld aan kantoorpanden ombouwen tot kleine studio's of dat mensen die een woning hebben een kamer legaal kunnen verhuren." Het belang van een eigen plek voor een dakloze is de eerste stap om van de straat af te komen, denkt de straatpastor. "Alles begint met een eigen plek, omdat je vanaf dat moment in de rust komt om ook weer je andere sores op te ruimen."