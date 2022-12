Patricia zorgt met 'schatkist op wielen' voor Hoornse daklozen

Je kunt haar moeilijk over het hoofd zien: de Hoornse Patricia fiets met een rijkelijk versierde bakfiets dagelijks vaste plekken af. Ze zoekt de dak- en thuislozen op. Ze geeft ze een warme bak koffie, wat lekkers of andere benodigdheden. Net wat ze bij zich heeft. En dat al zeven jaar lang.

Bij het parkeerterrein van Zwaluwen '30, wordt steevast 's morgens verzameld. Daar komen de dak- en thuislozen bijeen die meegaan met de dagbesteding vanuit zorgorganisatie Reakt. Van Patricia krijgen ze een bakje koffie. In de halfopen container vinden ze - zover dat kan - beschutting tegen weer en wind.

"Ik doe dit voor de jongens op straat. Het gaat om een behoorlijk groep. Niet iedereen is verzekerd van een slaapplek bij het Leger des Heils of een tijdelijke plek bij vrienden of familie. Meerderen slapen buiten in een tent, ze hebben niemand om op terug te vallen." Patricia, zelf ooit verslaafd geweest, kwam een jaar of zeven terug uit een diep dal. "Ik werkte toen nog, maar zat ook aan de drank. Ik wilde mijn problemen toen niet onder ogen zien." Dat kon zo niet langer. Er kwam een keerpunt waarbij ze zelf de weg weer terug vond. "Ik werk voor onze Lieve Heer. Vanuit mijn geloof in God, probeer ik anderen te dienen. Dat is het mooiste wat er is. Ik neem de dag zoals die komt. Wie er op mijn pad komt, help ik." Wat dat volgens haar met de jongens op straat doet? "Heel veel. Zeker de jongens die net op straat komen en de hoop verloren zijn. Die vind ik af en toe ergens huilend, helemaal kapot. En als je dan een bakje koffie kan aanbieden, dat geeft hoop."

Patricia met haar bakfiets bij parkeerterrein Zwaluwen '30 - NH Nieuws / Chantal Bos

Van haar moeder, kreeg ze een bakfiets. "'s Morgens sta ik op, ga ik naar de winkel en vul ik de spulletjes aan. Ook krijg ik veel giften van mensen die ik onderweg tegenkom." Ze kent de groep als geen ander. Door een praatje te maken en eten of drinken aan te bieden, kunnen ze er weer even tegenaan. "En ik wijs ze de weg naar de kerk, het Leger des Heils als ze nachtopvang willen of andere personen die wat voor hen kunnen betekenen." Met de nachten tegen het vriespunt, staat er weer een moeilijke tijd te wachten. "Ik werk dan ook veel samen. We zijn met vijf vrouwen waar ik een beroep op kan doen." Als er iemand doorheen zit, kan hij of zij even bij iemand thuis opwarmen. "Ik neem ze ook mee naar mensen toe, er is nu iemand bij die ook haar huis heeft geopend voor daklozen. Als het heel koud is of regent, gaan we af en toe daar zitten. Dan zorgen we dat er eten en drinken is, ze kunnen douchen, omkleden. En zo proberen we het met elkaar voor de jongens makkelijker te maken."

