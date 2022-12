Provincie steekt bijna kwart miljoen in extra noodfonds om West-Friese musea te steunen

In 2020 heeft de provincie tien miljoen euro beschikbaar gesteld om de gevolgen van de coronacrisis voor de culturele sector te verzachten. Het resterende bedrag - zo'n twee miljoen euro - dat nog over was, is nu opnieuw verdeeld. Van dat bedrag worden in West-Friesland vier musea extra gesteund. Het gaat om het Bakkerijmuseum De Oude Bakkerij, Stoommachinemuseum, de Museumstoomtram en Kasteel Radboud.

Gedeputeerde Rosan Kocken (Cultuur): "Het noodfonds is in het leven geroepen toen de volledige gevolgen van corona voor de maatschappij en de culturele sector nog niet te overzien waren. Bezoekersaantallen en publieksinkomsten zijn in veel gevallen nog niet op peil en er wordt nog vaak rekening gehouden met aanzienlijke tekorten. Met een bijdrage uit het noodfonds kunnen wij een aantal musea, theaters en podia ondersteunen die nog steeds kampen met onzekerheden.”