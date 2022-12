Texelse kunstenares Ericka Voortman verbeeldt haar eigen sprookjes in schapenboet

In een schapenboet bij Den Hoorn op Texel heeft kunstenares Ericka Voortman haar eigen variant op het sprookje Roodkapje gemaakt: Zielskapje. Waar Roodkapje juist gewaarschuwd wordt om niet van het pad af te wijken, wil Zielskapje juist alle smaken van het leven proeven. "Ik hou van sprookjes. Ze zijn speels, puntig en vertellen veel over het leven" aldus Ericka. Culture Club verslaggever Ron Flens maakte een reportage over de Texelse kunstenares.

In de schapenboet maakt kunstenares Ericka Voortman sinds enkele jaren haar kunstinstallaties. Haar vorige tentoonstelling heette Vischwijven, over wezens die half vrouw half vis zijn. En nu Zielskapje, een moderne variant op Roodkapje. "Roodkapje werd gewaarschuwd voor alle gevaren van het leven, maar Zielskapje wil juist alle smaken van het leven proeven" vertelt Ericka. Ze borduurde de smaken als Trouw, Illusie, Poeha en Weerzin op lapjes die op grootmoeders servies zijn uitgestald op de vloer van de boet. "Mensen vinden mijn kunst vaak troostrijk. Dat vind ik een groot compliment. Het is een soort boetje van troost" vertelt Ericka.

Het speelse en filosofische komt ook terug in de tweede passie van Ericka: dansen. Die dag zijn we ook bij een dansles die Ericka geeft aan een groep oudere Texelse dames. Ericka noemt het op haar website eigenwijze danstheaterlessen met filosofische inslag. "Het is improvisatie maar het is zeker geen doe-maar-wat" vertelt Ericka. De vier vrouwen dansen op muziek van Einaudie, Madonna en Mumfert and Sons. Ericka stuurt de dames met aanwijzingen en aansporingen. "Meestal zitten mensen of in hun hoofd of in hun lichaam. Ik streef ernaar dat lichaam en geest in evenwicht komen". De danslessen lijken ook een therapeutische kant te hebben. Ericka spoort ze aan om boosheid, verdriet en de Koningin op te zoeken in hun dans. Zelf dans Ericka ook enthousiast mee. "Het is zeker niet de bedoeling dat ik de meester ben en zij de leerlingen. We doen het samen."

Ericka werd geboren in Enschede en groeide daar ook op. Ze was een nieuwsgierig meisje. "Ik stelde de hele tijd vragen. Hoe zit dat en hoe zit dit. Waarom huil je? Ongeremd als een kind dat kan doen" vertelt Ericka. Dat nieuwsgierige heeft ze als kunstenares nog steeds behouden. Ook het speelse heeft ze behouden. "Natuurlijk niet meer het naïeve spelen van het kind, maar spelen met de kennis van een volwassene."

Afgelopen jaar kreeg Ericka zelf te maken met de bittere kant van het leven. Na 20 jaar kwam er een eind aan haar relatie. "We zijn samen naar Texel gegaan. Hij werd verliefd op een ander. Dan stort je wereld in" vertelt Ericka. Zowel haar beeldend werk als haar danslessen hielpen haar om het verdriet en de woede te verwerken. "In de danslessen kon ik natuurlijk niet doen of er niks aan de hand was. Dan zou ik als kunstenares volkomen ongeloofwaardig zijn. Ik mocht net als Zielskapje het bordje met bitterheid, verlies en woede niet wegschuiven" vertelt Ericka "Nu voel ik me ook weer veel beter en geeft het ook vrijheid. Mijn speelsheid is ook weer terug" zegt ze met een lach. Het volgende project in de Boet bij Den Hoorn is een enorm hart van schapenwol. "Een doorleefd hart vol liefde."

Zielskapje van Ericka Voortman in de Boet van Klemat bij Den Hoorn op Texel is nog te zien tot en met april 2023. De boet is open van zonsopgang tot zonsondergang.