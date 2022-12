Organisatie Ronde van Noord-Holland stopt: "De lol is er wel vanaf"

Eind 2018 blies het nieuwe bestuur de Profronde van Noord-Holland nieuw leven in. In 2019 werd er toen zelfs een tweedaagse georganiseerd. Op de eerste dag werd er een tijdrit en een omloop georganiseerd. De dag daarna stond de klassieke Ronde van Noord-Holland op het programma.

Corona & geen capaciteit politie

De editie van 2020 ging vanwege corona niet door. In 2021 en 2022 was er een ander probleem. De politie had toen geen capaciteit om de koers te begeleiden en dat is wettelijk wel verplicht. Ook voor 2023 en 2024 heeft de politie laten weten geen mankracht te hebben. "De lol is er vanaf. Eerst haal je een sponsor binnen en vervolgens moet je er weer naartoe om ze teleur te stellen", aldus Hopman.

Sinds 2018 vermindert de Nationale Politie de politie-inzet drastisch. Hierdoor kunnen meerdere sportevenementen niet meer doorgaan. De KNWU is wel in gesprek met politiek Den Haag om de wegenverkeerswet aan te passen zodat verkeersregelaars op burgermotoren een koers kunnen gaan begeleiden.

Zoektocht

"We zoeken naar een (professionele) organisatie die het van ons wil overnemen. Voor vrijwilligers is het gewoon niet meer te doen is. Met alle regelgeving van tegenwoordig moet je er bijna fulltime mee bezig zijn. Die tijd en ruimte hebben wij niet", besluit Hopman.