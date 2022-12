Cel en TBS geëist tegen man die eerder de vader van Esmeralda doodde: "Hij mag nooit meer vrijkomen"

Opnieuw staat Zouo A. (31) voor de rechter. De man die in 2008 de Amstelveense avondwinkelier Huib Krooder doodde. Dit keer voor het doodschieten van een man in Heerlen. Het Openbaar Ministerie eiste 22 jaar cel en TBS. Wat Esmeralda Krooder betreft houden ze hem voor de rest van zijn leven binnen. "Hij mag nooit meer vrijkomen."

16 jaar was Zouo A. toen hij Huib Krooder op 9 augustus 2007 in zijn winkel doodstak met een mes. Het moment waarop ook het leven van dochter Esmeralda voorgoed veranderde. Ondanks zijn leeftijd werd A. als volwassene berecht. Hij kreeg 3 jaar cel en TBS. In 2018 kwam hij definitief op vrije voeten.

Niet lang daarna gaat hij alweer de mist in, zo blijkt nu. In 2019 werd hij al veroordeeld tot drie maanden cel vanwege een woninginbraak. En nog groter is de schok voor Esmeralda als ze november 2021 wordt benaderd door een journalist van het AD.

Schok na horen over dodelijke schietpartij

"Of ik de dochter van Huib Krooder was. En of ik wist van de zoektocht naar A.", vertelt de in Den Helder woonachtige Esmeralda. Ze is in shock als ze hoort dat hij wordt gezocht voor het doodschieten van de 51-jarige Frank van der Schier uit Heerlen. Er is een internationaal opsporingsbevel. Het OM verspreidt een foto van Zouo A., noemt zijn volledige naam en looft 10.000 euro uit om de op vlucht geslagen verdachte te vinden.

"Dit is iemand waar ik geen woorden voor heb. Hij is een gevaar voor iedereen." Ook is Esmeralda boos op het Openbaar Ministerie en de politie. "Ik moest het in de media vernemen. Ooit heb ik een formulier ingevuld dat ik op de hoogte gehouden wilde worden. Maar dat gebeurt dus niet."

Ze belt de politie. Maar die zegt niks te kunnen betekenen. "Ik moest maar een klacht indienen. Maar tot op de dag van vandaag heb ik niks gehoord. Ook niet van het OM." Omdat A. op dat moment nog voortvluchtig is, vreest ze voor haar veiligheid.

