Noord-Hollandse gemeentes scoren slecht met energielabels voor woningen

Maar liefst vier Noord-Hollandse gemeenten staan in de landelijke top vijf van gemeenten met het hoogste percentage slechte energielabels voor woningen. Dat stelt de organisatie Natuur & Milieu. Heemstede is koploper, Bloemendaal staat tweede, Laren vierde en Haarlem vijfde.

Het gaat om woningen met een E, F of G label, de minst duurzame energielabels. Het percentage is gebaseerd op de woningen in een gemeente met een geregistreerd label, verstrekt door een deskundige. In Heemstede is dat de helft van de woningen. 36 procent hiervan heeft een slecht label. Dat komt neer op 2294 woningen.

De gemeente Bloemendaal scoort ook bepaald niet goed. Van alle woningen met een geregistreerd label komen er 1721 slecht vanaf, dat is 34 procent. In Laren en Haarlem gaat het om 30 procent.

Meeste energieverspillende woningen

Als het gaat om de gemeenten met het grootste absolute aantallen woningen met een geregistreerd E, F of G label, dan staat Amsterdam bovenaan. Het gaat om ruim 45.000 woningen. Haarlem staat ook hoog op dit lijstje. De gemeente heeft bijna 13.000 woningen met een geregistreerd energielabel E, F of G. De Noord-Hollandse hoofdstad staat daarmee als eerste achter de grote vier steden van Nederland.

"We zijn wel geschrokken van de cijfers", zegt Rob van Tilburg van Natuur & Milieu. "We weten natuurlijk wel dat er in Nederland nog veel gedaan moet worden aan verduurzaming, maar een gemiddeld percentage van 16 procent aan woningen met een E, F of G label onder de geregistreerde woningen is nog wel meer dan we dachten. En dan is er ook nog het vermoeden dat het percentage slechte labels onder de niet-geregistreerde woningen nog hoger ligt."

Gemeenten niet op de hoogte

Natuur & Milieu heeft de cijfers gebaseerd op data van het CBS en het kadaster. Gemeenten hebben zelf niet meegewerkt aan het onderzoek en waren er ook niet van op de hoogte. De meeste gemeenten zullen in de loop van de ochtend de cijfers voor het eerst zien.

De natuurorganisatie wil met het onderzoek inzichtelijk maken welke opgave de overheid nog heeft om de verduurzamingsdoelen in Nederland te halen. In 2050 moeten alle woningen klimaatneutraal zijn en in 2030 is het de bedoeling dat alle woningen met een slecht energielabel zijn verdwenen. Dit geldt in ieder geval voor de huursector.