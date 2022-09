Verduurzamen zonder verbouwen: tips om de kou buiten te houden

Hoe zorg je dat je dat de verwarming zo laag mogelijk kan blijven aankomende winter, als je in een slecht geïsoleerde woning woont? NH Nieuws zet zes tips op een rij om je huis iets te verduurzamen zónder te hoeven verbouwen.

Adobe Stock

Temperatuur cv-ketel omlaag De meeste cv-ketels worden standaard afgesteld op 80 graden. Dat is voor het douche- en kraanwater de juiste temperatuur, maar voor de verwarming kan hij ook makkelijk op 60. Dat heeft geen invloed op het verwarmen van je huis, al zal het bij slecht geïsoleerde woningen misschien wat langer duren voordat het goed warm is.

De meeste cv-ketels hebben twee knoppen om de temperatuur mee te veranderen, eentje voor de kranen en eentje voor het verwarmingswater. De temperatuur van de kranen moet hoog blijven omdat er anders risico is op het ontstaan van de legionellabacterie in de leidingen. Bij het verwarmingswater hoef je je daar geen zorgen over te maken: dat is een dicht systeem. Als je geen onderscheid kan maken tussen die twee temperaturen is het handig om hem op 80 te laten staan. Kijk op de site Zet 'm Op 60, een initiatief van klimaatbeweging Urgenda, voor meer informatie. Selectief verwarmen Het is misschien een open deur: maar in veel gevallen hoeft de verwarming niet in het hele huis de hele dag aan te staan. Sommige mensen kiezen ervoor om bijvoorbeeld alleen de slaapkamer en de woonkamer te verwarmen.

Tegen een huis met een zeer slecht energielabel valt bijna niet op te verduurzamen. Hoewel deze tips iets kunnen schelen, is het belangrijk om bij de woningbouwvereniging te informeren over mogelijkheden tot verduurzaming.

Radiatorfolie Een radiator verwarmt een ruimte doordat er warm water doorheen stroomt. Bij radiatoren die tegen de muur zijn geplaatst gaat er veel warmte verloren omdat hij aan de achterkant tegen de muur aan straalt, waardoor die warmte niet in de kamer terechtkomt. Radiatorfolie aan de achterkant van de verwarming zorgt ervoor dat die warmte niet naar de muur straalt en dus meer kans krijgt om ook daadwerkelijk de ruimte te verwarmen. Je kan daar speciaal folie voor kopen, maar wie een hele kleine beurs heeft kan ook 'gewoon' aluminiumfolie uit de supermarkt gebruiken. Het ziet er misschien iets minder mooi uit maar is praktisch gezien even effectief.

Adobe Stock

Tochtstrips Wie kieren in kozijnen of onder deuren heeft kan geholpen zijn met het aanbrengen van tochtstrips. Tochtstrips hebben vaak een borstel aan de onderkant en zijn daarmee vooral geschikt voor aan de onderkant van een deur. Tochtband wordt vaak aangebracht bij ramen die kieren hebben, bijvoorbeeld door rotte kozijnen of door slijtage. Alle deuren en ramen voorzien van tochtstrips kan best oplopen in de kosten, maar de besparing op de energierekening is in veel gevallen voelbaar.

Warmte hergebruiken Heb je net een maaltijd in de oven gemaakt? De oven laten afkoelen met de deur open kan zo een paar graden schelen in een koude keuken. Hetzelfde geldt voor een warme douche: door de deur open te laten staan kan de warmte door de rest van het huis stromen. Hulp inschakelen Veel gemeentes hebben initiatieven om inwoners met een kleine beurs te helpen om hun energierekening behapbaar te houden. Dat kan in de vorm van bijvoorbeeld een energiecoach zijn, maar in Amsterdam kan je bijvoorbeeld de 'fixbrigade' inschakelen. Zij kunnen je helpen en adviseren over kleine maatregelen die je in huis kan nemen. Bij verschillende gemeentes kan je daarnaast subsidie aanvragen voor het aanschaffen van bijvoorbeeld tochtstrips.