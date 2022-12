Nieuwe Zaanse kerstmarkt in Dickensstijl, alleen de koffie ontbreekt

Honderden kilometers rijden om een Duitse kerstmarkt te bezoeken: het kan, maar hoeft niet! Zaankanters kunnen tot en met 20 december namelijk ook terecht bij een nieuwe kerstmarkt in Dickensstijl. Die is gisteren geopend bij het oude Verkadeterrein in Zaandam.

Nieuwe kerstmarkt in Dickensstijl - NH Nieuws

Op de eerste dag is het gelijk al gezellig druk. Een enorme kerstboom staat aan het begin van de markt die is opgedeeld in twee delen: bij het eerste gedeelte staan vooral stalletjes en bij de tweede is er plaats voor een ijsbaantje en een ouderwets reuzenrad. De kerstmarkt is opgezet door restaurant JP 1886 en dtevents. Het kostte wat meer moeite en geld dan gedacht om het op te zetten, maar organisator Remon Harmelwaard kijkt tussen verschillende belletjes door tevreden om zich heen. "Er zijn veel producten van lokale ondernemers en er lopen veel mensen verkleed rond. Ik hoorde mensen meezingen met de muziek, ik word daar wel blij van." Tekst loopt door onder de foto

NH Nieuws

Een langskomende bezoeker ziet er vrolijk uit, maar hij heeft nog wel een puntje van kritiek. "Ik kwam langs voor koffie maar die kunnen we hier niet krijgen. Ik zie alleen chocomel en drank. Nu is drank altijd goed, daar niet van, maar ik houd ook wel van een goede bak koffie met slagroom meneer!" De toegang tot de kerstmarkt is gratis. De markt is te bezoeken tot en met 20 december. Op weekdagen zijn bezoekers welkom vanaf 16.00 tot 21.00 uur, in het weekend van 11.00 tot 22.00 uur. Elke dag is er om 17.00 uur een lichtshow bij de grote kerstboom.