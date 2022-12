Kerstmannen op motoren zamelen duizenden euro's in: "Het ultieme kerstgevoel"

Zo'n 60 motorrijders trotseerden zaterdag de kou en mist om verkleed als kerstman mee te rijden met de Santa Máxima-tocht door Noord-Holland. Hiermee wordt geld ingezameld voor het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, waar kinderen met kanker worden behandeld. De teller staat al op ruim 15.000 euro . "We rijden met een lach en een traan."

Het is guur in Abbekerk, waar de deelnemers verzamelen. Maar dat weerhoudt talloze motorrijders er niet van om een rit door Noord-Holland te maken. Santa Máxima zet zich al enkele jaren in voor de afdeling 'verblijf en activiteiten' van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, waardoor er tijdens de behandelingen activiteiten kunnen worden gehouden. "Zodat de kinderen even de ziekte vergeten en weer even kind kunnen zijn", zegt organisator Minko van Es uit De Rijp.

Samen met Arno van Kampen uit Abbekerk is hij het gezicht achter de Santa Máxima. De tocht begon ooit in Noord-Holland, maar wordt nu in 7 provincies verreden. "Ik denk dat er vandaag tussen de 350 en 500 kerstmannen door heel Nederland op een motor rijden."

Hartverwarmend

Vince (5) uit Beverwijk rijdt vandaag ook mee, in een zijspan. Hij lijdt aan lymfklierkanker. Vader Thomas juicht de actie meer dan toe. "Toen we vorig jaar in het ziekenhuis kwamen, kreeg Vince een grote knuffel opgestuurd. Die bleek van Arno en Minko afkomstig te zijn. Wij vinden het geweldig wat ze doen en steunen ze voor 110 procent. De kinderen verblijven tijdens een behandeling lang in een ziekenhuis en dan is het belangrijk dat ze ook af en toe nog kind kunnen zijn en afleiding hebben. Hartverwarmend als je ziet hoeveel mensen zich hier in willen zetten."