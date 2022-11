Kerstmannen trekken weer door de provincie om geld op te halen voor zieke kinderen

Voor Abbekerk is het al geen onbekende verschijning meer. Een aantal maanden voor kerst rijdt er in het West-Friese dorp, en in de rest van de provincie, een Kerstman op een versierde motor rond om geld in te zamelen voor het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.

Eén van hen is Arno van Kampen uit Abbekerk. Hoewel hij weer op de motor zit, is hij nog steeds niet hersteld van het ongeluk. Precies een jaar geleden maakte Arno een flinke smak toen hij van achteren werd aangereden door een automobilist. De schade: een zware hersenschudding. "Ik heb er nog steeds last van. Tijdens het motorrijden zie ik soms dubbel en ik heb last van een piep in mijn oor." De schrik zit er nog goed in. "Het was best wel een beetje spannend om weer op een motor te klimmen. Het maakt nog steeds veel los als iemand loopt te bumperkleven, maar het gaat steeds beter." Ook kreeg Arno een nieuwe motor, dankzij een crowdfunding. "M'n nieuwe motor hangt weer helemaal vol met kerstmanknuffels, lichtjes en pamfletten", zegt hij lachend. Want bij de pakken neerzitten? Dat vertikt Arno. Levenswerk Heel even verschijnt er weer een glimlach op zijn gezicht als hij wordt herinnerd aan zijn 'levenswerk'. "Daar doen we het toch voor: om mensen in deze tijd vol rampspoed een glimlach op het gezicht te bezorgen." Als voorbeeld noemt hij Vince, die op dezelfde dag toen het ongeluk gebeurde, werd gediagnosticeerd met kanker. "Toen we vorig jaar de cheque overhandigden aan het ziekenhuis, kwamen we Vince en zijn ouders tegen. Die hebben ons op sleeptouw genomen." Ze kregen een rondleiding over de afdeling. "Ze hebben een nep-MRI-scanner, een muziekstudio en een racestoel. Voor kinderen kan een MRI-onderzoek eng en stressvol zijn. Wat ze allemaal opzetten om kinderen gerust te stellen, is héél bijzonder om te zien. Daar doen we het voor." Ook Vince rijdt dit jaar mee met zijn vader. "We hebben een zijspan voor hem geregeld." Tekst gaat verder onder de foto.

De nieuwe motor van Arno - Privéfoto

Tompouzen Het is inmiddels een mooie traditie geworden, die zich als een olievlek verspreidt over Nederland. Ook dit jaar wordt de rondrit gedaan op 11 december, startpunt is Abbekerk. Tijdens de vorige editie reden zo'n 50 kerstmannen op hun motoren door de provincie om geld op te halen voor kinderen met kanker. "We verwachten een hoge opkomst. Er zijn oud-deelnemers die hun vrienden meenemen." Ook dit jaar worden bij de Spar-supermarkt in Abbekerk tompouzen verkocht. "Het bleek een daverend succes. Ze gingen als warme broodjes over de toonbank. We hebben binnen een mum van tijd 250 dozen verkocht. Dit jaar willen we groter uitpakken." Kijk hieronder naar de reportage die NH Nieuws vorig jaar maakte van de rondrit:

