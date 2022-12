Kerstballen, kadootjes, knoflook en kersttruien: Haarlem dé hoofdstad van Kerst 2022

Ze hadden eigenlijk naar de kerstmarkt in Brussel zullen gaan, maar de bus van het personeelsuitje van de ic-afdeling van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp zat al vol. Dus moeten de negen verpleegkundigen het doen met de kerstmarkt in Haarlem. Maar laat dat nou dit jaar de grootste van Nederland zijn. "Met deze kerstmutsen op kunnen we elkaar niet kwijtraken in de drukte", licht Rick over hun opvallende hoofddeksels toe.

Het personeelsuitje gaat elk jaar naar een kerstmarkt in Duitsland. Rick: "En daar gaat het veel meer over kerst spullen, hier zijn veel meer eetkramen." De stemming zit er op de eerste dag van de kerstmarkt al goed in, concluderen hij en zijn collega's. Zelfs nu er nog niet zoveel muziek is als er morgen en overmorgen staat gepland. Tekst gaat door na video.

Muzikale omlijsting van de kerstmarkt in Haarlem - NH Nieuws / Geja Sikma

Toch is er ook een in Haarlem veel aandacht voor echte kerstattributen. Zo heeft Stijn opvallende kersttruien uitgestald en zijn vriendin Josje kaarsen en schapenvachten. "Stijn vindt het leuk om spullen te verkopen die het kinderlijke in ons aanspreekt. Hij is ooit begonnen met raketpetten op festivals als Awakenings te verkopen." Het stel uit het zuiden van het land had geen zin om op de de kerstmarkt in Tilburg of in Ahoy in Rotterdam te gaan staan. "Te commercieel." Haarlem voelt als een kerstmarkt zoals het zou moeten zijn. Tekst gaat door.

Stijn en Josje met kersttruien en schapenvachten - NH Nieuws / Geja Sikma

Voor knoflookman Ab Molenman is het bijna een thuiswedstrijd. Hij staat elke week al op de weekmarkt in Haarlem. Het is net alsof de kerstman zelf plaats heeft genomen in de kraam. En knoflook is wel wat volgens hem echt thuishoort op een kerstmarkt: "Je gebruikt het bij de aardappelschotel, om het vlees te kruiden of lekker gepoft met boter op een toastje." Tekst gaat door.

Ab met Franse knoflook - NH Nieuws / Geja Sikma

Maar de kraampjes met de kerstballen en ornamenten trekken toch het meeste publiek. De panterballen in de kleine kerstboompjes die Helen samen met haar vriendinnen verkocht lijken een hippe trend. Maar de ouderwetse ballen, kerststerren en sneeuwmannen zijn ook nog steeds in trek. Hoewel de kerstmarkt vandaag al veel publiek trok, zal morgen de kerstsfeer in de Haarlemse binnenstad echt onmiskenbaar zijn. Dan kan je net als voor corona over de hoofden lopen, als overal in de stad koren optreden en de Schagchelstraat traditioneel in Charles Dickensstijl uitgedost zal zijn.