Iris (33) uit Heemskerk heeft nog meer dan 15.000 euro nodig voor MS-behandeling

Eerder vertelde Iris al over de slopende ziekte waar ze mee te maken heeft sinds 2011. Ze vertelt voorafgaand aan de pubquiz dat het lichamelijk niet goed met haar gaat. "Het is op dit moment redelijk stabiel. Ik ga niet goed op de medicatie die ik krijg en verder is er geen behandeling meer voor mij. Ik hoop dat ik me straks weer heel snel goed voel."

Het laatste redmiddel is een behandeling in Mexico. "Het is een stamcelbehandeling waarbij je ook chemo krijgt. Eerst wordt je immuunsysteem vernietigd. Je stamcellen worden uit je lichaam gehaald en ingevroren. Die krijg je dan terug en dan is je hele immuunsysteem weer als nieuw. Ik ben dan Iris 2.0."

Bekijk hier de video met Iris, haar moeder en een goede vriendin van de familie: