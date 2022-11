MS-patiënt Iris heeft 29.000 euro nodig voor alternatieve therapie in Mexico: 'Dit is een hele grote kans'

Het is erop of eronder voor de 33-jarige Iris Weststrate uit Heemskerk: de jonge vrouw heeft een agressieve vorm van de zenuwziekte multiple sclerose (MS) en heeft 29.000 euro nodig voor een speciale stamceltherapie in Mexico. Met deze speciale therapie worden haar kansen op een leven zonder MS vergroot. Onlangs is er al 36.000 euro ingezameld, maar zonder extra donaties is er een grote kans dat ze in een rolstoel belandt. "Ik wil gewoon met mijn zoontje naar de speeltuin."

Voordat ze MS kreeg − de diagnose kwam in 2011 − volgde Iris Weststrate (33) een opleiding tot schoonheidsspecialist en had ze een druk sociaal leven. Inmiddels is haar wereld een stuk kleiner geworden. Ze heeft haar beroep nooit kunnen uitoefenen en zit de hele dag binnen. "Het liefst doe ik leuke dingen met mijn zoontje, net als andere ouders, maar dat is gewoon te zwaar", zegt Iris. "Ik kan hem niet in en uit een auto tillen en de hele tijd meenemen."

Hem oppakken kan wel, al doet dat veel pijn. Ook (trap)lopen in huis gaat nog, maar zodra ze naar buiten zou willen, moet ze in een rolstoel. En dat vertikt ze voorlopig nog. "Maar als ik nu weer een aanval zou krijgen, dan zit ik er permanent in."

Ik vind het echt heel moeilijk om dit filmpje met jullie te delen. Zo kwetsbaar en confronterend. Maar dit is de realiteit en heb jullie hulp nu zo hard nodig! Helpen jullie mij met delen en doneren? We hebben €65.000 nodig zodat ik naar Mexico kan voor de stamcelbehandeling. Veel liefs!! 🦋🦋🦋🦋 www.irisverslaatms.nl #ms #multiplesclerose #mamametms #hsct #hsctmexico #chronischziek #stamcelbehandeling #crowdfunding #fysio #fysiotherapie

Voor 65.000 euro kan ze stamceltherapie in Mexico ondergaan, waardoor de kans vergroot zou worden dat de MS enige tijd uit haar lichaam verdwijnt en ze niet in die rolstoel belandt. Deze behandeling is in Nederland nog niet beschikbaar en wordt ook niet vergoed door de zorgverzekeraar. Daarom is er voor Iris een stichting opgezet om het geld voor de behandeling mee in te zamelen.

NH Nieuws spreekt met Iris als ze net corona onder de leden heeft gehad. "Dan spelen alle MS-klachten extra op. Ik was zelfs helemaal verlamd van mijn tenen tot mijn middel, ik kon 's nachts niet uit bed komen om te plassen." Gelukkig heeft Iris hulp van haar moeder, die een aantal ochtenden per week langskomt.

Bij mensen met MS is het afweersysteem ontregeld en ontstaan er ontstekingen in het centrale zenuwstelsel. Stamceltherapie kan een soort 'reset' geven aan het afweersysteem. De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) stelt dat deze therapie beschikbaar moet komen voor een specifieke groep MS-patiënten. Stichting MS Research en het Nationaal MS Fonds onderschrijven dit standpunt. Momenteel loopt er een onderzoek bij het Amsterdam UMC naar de mogelijkheid stamceltherapie in Nederland aan te bieden.

Wel staat er nog een donatiezuil in de supermarkt op de Beverwijkse Wijkerbaan, waarin mensen hun statiegeldbonnetje kunnen gooien voor Iris. Op meerdere plekken in Heemskerk en Beverwijk staan er ook donatieboxen en liggen er flyers.

Op allerlei manieren is er door familie en vrienden aandacht gevraagd voor de inzamelingsactie in de buurt. "De vriend van mijn moeder heeft op graffitimuur De Oever in Beverwijk een muurschildering gemaakt", vertelt Iris. "Maar die is helaas nu alweer overgespoten."

"En mijn moeder heeft een rommelmarkt georganiseerd met tweedehands babykleren en speelgoed in Uitgeest en in Zaandam, in de munitiefabriek", zegt Iris. "Daar hebben we 600 euro mee opgehaald."

Inmiddels is er met deze acties en de steun van de omgeving 36.000 euro ingezameld, wat betekent dat er nog 29.000 euro te gaan is. Dat geld moet eind december bij de kliniek in Mexico binnen zijn, waar Iris ingepland is voor de therapie in maart. "Als ik deze behandeling kan krijgen, is er een hele grote kans op vooruitgang. En dat wil ik gewoon. Ik wil van dat stomme MS af."

Dat de behandeling zwaar zal zijn en ze waarschijnlijk haar haren zal verliezen, vindt Iris niet erg. "Ik zit in een appgroepje met mensen die ook die therapie gaan doen in maart, en we kunnen alleen maar positief daarover zijn. Natuurlijk zal het zwaar zijn, en ik moet wel 28 dagen mijn zoontje missen, maar wat is die ene maand vergeleken met de rest van je leven?"