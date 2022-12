Thierry Baudet wordt Statenlid om extra zetel voor JA21 te voorkomen: "Het is een grote grap"

Thierry Baudet wordt Statenlid voor Forum voor Democratie in Noord-Holland. Dit om te voorkomen dat de vrijgekomen zetel van de partij naar JA21 gaat. Dat bevestigt fractievoorzitter Johan Dessing aan NH Nieuws, na berichtgeving in de Telegraaf.

En daarmee zet hij een hak naar JA21. De partij die ontstond nadat vijf fractieleden van Forum voor Democratie uit onvrede over Baudet uit de partij stapten en verder gingen als JA21. Want als hij zijn plek niet had opgeëist was de zetel naar Miklos Lelkes gegaan. Die verving eerder al tijdelijk Annabel Nanninga bij JA21 in Provinciale Staten.

Thierry Baudet heeft recht op de plek omdat hij tijdens de vorige Provinciale Statenkverkiezingen in 2019 met voorkeursstemmen werd gekozen. Toen zag hij af van zijn zetel, maar nu neemt hij z'n plek dus alsnog in. "Dit is een fantastische kans en eer om hen ook in de provincie te mogen vertegenwoordigen", laat Baudet optekenen in de krant .

Omdat FvD-Statenlid Joyce Vastenhouw verhuist naar Overijssel komt haar zetel vrij. Op 19 december is haar laatste vergadering. In februari wordt dan haar opvolger geïnstalleerd.

Geen boze reacties vanuit JA21. Fractievoorzitter Gerard Köhler, ook ex-Forum voor Democratie, vindt het vooral jammer voor Miklos Lelkes. "Hij heeft eerder Annabel Nanninga ook vervangen toen zij zwanger was en dat deed hij heel goed. Hij weet veel van Tata Steel, dus we hadden hem ook goed kunnen gebruiken."

Statenlid voor twee maanden

Lang zal het Statenlidmaatschap van Thierry Baudet niet duren. Hij wordt in februari geïnstalleerd en in maart is dan nog één vergadering voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart.

"Er zijn ook nog commissievergaderingen, maar het is een korte periode. Dus daarom kan het prima", aldus Dessing. Maar is het Statenlidmaatschap wel te combineren met een fulltime baan als Tweede Kamerlid? "Ons Statenlid Ralf Dekker is sinds een paar maanden ook Tweede Kamerlid. En ik ben zelf lid van de Eerste Kamer. Het is een kwestie van goede timemanagement. Daarnaast hebben we ook twee goede fractieondersteuners. Dus ik verwacht geen problemen."

'Die man gaat verschrikkelijk af'

JA21-fractievoorzitter Köhler ziet er vooral de humor van in. "Voor twee vergaderingen, er zit zoveel rancune bij hem. Laat Baudet lekker. Het is één grote grap. Dan moet hij beëdigd worden en dan wil hij natuurlijk ook bij één van die twee vergaderingen zijn maidenspeech (eerste toespraak) doen. Wij gaan even lekker zitten voor die eikel. Want die man weet van niks en gaat daar verschrikkelijk af."

FvD was na de verkiezingen in 2019 met 9 zetels de grootste partij van Noord-Holland. Twee maanden later werd Robert Baljeu uit de partij gezet en ging die alleen verder. En in 2020 stapten nog eens vijf Statenleden uit de fractie en begonnen JA21. Momenteel heeft Forum voor Democratie drie zetels.