Gladheid: drie automobilisten gewond bij ongeluk in Slootdorp

Drie automobilisten zijn vanochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Nieuwesluizerweg in Slootdorp. Twee auto's kwamen in een greppel terecht en één auto reed tegen een boom.

Alle drie bestuurders moesten met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Over hun verwondingen is niets bekend. De auto's moesten worden afgesleept.

Hoe het ongeluk is ontstaan is nog niet duidelijk, maar hoogstwaarschijnlijk is gladheid de oorzaak. "We doen onderzoek naar de oorzaak van het ongeval", zegt een politiewoordvoerder. "Natuurlijk was het erg glad deze ochtend, dat merkte iedereen op de weg."