Code geel in de provincie: plaatselijke gladheid en dichte mist

Rijkswaterstaat waarschuwt vanwege de kou deze ochtend voor gladheid, door het bevriezen van natte weggedeelten. In de hele provincie geldt code geel voor dichte mist. Gisterenavond en vannacht werd er al gestrooid.

Deze ochtend heeft Noord-Holland last van dichte mist en gladheid op de wegen. Het zicht door de mist in de provincie is op sommige plekken maar 50 tot 200 meter. Daardoor liggen de ongelukken op de loer en loopt het verkeer ook behoorlijk vast.

Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen staat op dit moment een file van 7 kilometer en op de A9 staat 7 kilometer file bij Zaandam richting Amsterdam.

Volle treinen

Deze ochtend is het ook drukker bij het treinverkeer. Meerdere voertuigen vielen deze ochtend in onder andere Den Helder en Alkmaar uit. Reizigers die daar met de Intercity wilden reizen, maakten gebruik van alternatieve sprinters, die overvol waren.

Zo laat een vrouwelijke reiziger die van Alkmaar naar Amsterdam reisde, weten dat de conducteur ook met zijn handen in het haar zat. "We hebben gewoon niet meer materiaal", klonk het in de sprinter.