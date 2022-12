Onvrede bij onderzoeker: fout in de oorlog, maar straat blijft naar burgemeester vernoemd

De gemeente Edam-Volendam is niet van plan om de straatnaamborden van de Burgemeester Van Baarstraat te verwijderen omdat die burgemeester fout was in de oorlog. Er komen QR-codes met meer uitleg. De gemeente schreef eerder vandaag op vragen van NH Nieuws dat het lastig is om vanuit het heden een oordeel te geven over het verleden en dat er verschillende interpretaties mogelijk zijn. Onderzoeker Erik Besseling (UvA) ziet dat anders: "Dit gaat niet om verschillende interpretaties."

Eergisteren mengde het Centraal Joods Overleg zich in de discussie door de gemeente te vragen de straatnaamborden te verwijderen. Dat gaat dus niet gebeuren. De gemeente heeft na een discussie met de verschillende fractievoorzitters besloten om onder de straatnaamborden een bordje met een QR-code te plaatsen. Dit 'om recht te doen aan de vele kanten die deze kwestie kent'.



Voor zowel onderzoeker Erik Besseling (UvA) als professor erfgoed van de oorlog Rob van der Laarse (UvA/VU) staat het echter als een paal boven water dat oud-burgemeester van Edam Clement van Baar medeverantwoordelijk was voor de deportatie van Joden in de gemeenten. Besseling: "De burgemeester probeert een soort rookgordijn op te trekken door te zeggen dat er veel verschillende meningen zijn. Er wordt niet zo verschillend gedacht over de Jodenvervolging hier. De schande moet worden erkend." Eerste stap Van der Laarse staat meer beschouwend in de discussie. "Het belangrijkste lijkt het mij dat er discussie op gang komt. QR-codes zijn dan een eerste stap. Het is een wel beetje een gekke oplossing, het doet me denken aan een museum. Je kan er ook een tekstje bij hangen."





Hij vervolgt: "Ik zie het meer als een proces. Een echte verandering van straatnaam is vrij ingrijpend en moet ook gedragen worden door de bewoners. Ik vind dit een begrijpelijke stap, al zou het van mij iets meer mogen zijn. Ik hoor eigenlijk ook veel positieve berichten van Volendammers voor een naamsverandering."

QR-code

In mei kwam onderzoeker Lennert Savenije met een vooronderzoek naar Clement van Baar en zijn daden in de oorlog. Dat rapport was niet volledig, zoals de auteur zelf ook aangaf in zijn conclusie.



Toch kom je als je de QR-code straks scant op dat rapport uit en niet op het vervolgonderzoek van Erik Besseling, zegt de gemeente vandaag tegen NH Nieuws. Uit het onderzoek van Besseling bleek dat Van Baar actief was bij de vervolging van Joden in de gemeente. "Onder Van Baars verantwoordelijkheid zijn ondergedoken Joden (van twee van hen zijn de gegevens bekend) in Edam gearresteerd en zijn eveneens eenentwintig Joodse ingezetenen uit Edam op transport gesteld en in concentratiekampen vermoord", schreef de onderzoeker in de lokale krant Nivo.



Rob van der Laarse vindt het niet juist dat er straks naar het rapport van Savenije wordt verwezen: "Ze moeten uiteraard naar beide rapporten verwijzen. Het gaat om de feiten. Savenijens rapport was niet volledig, dat heeft hij zelf ook aangegeven." Feiten op tafel