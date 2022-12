Centraal Joods Overleg boos: QR-codes bij Volendamse straatnaam foute burgemeester niet genoeg

Naar het handelen van burgemeester Van Baar in oorlogstijd zijn meerdere onderzoeken geweest. Begin mei schreef de gemeente nog over een onderzoek van geschiedkundige Lennert Savenije, maar hoewel hij al meldde dat zijn onderzoek niet afdoende was werd Savenije fel bekritiseerd.

Verder onderzoek van Erik Besseling (UvA) leverde meer op. Hij schreef op 22 september in de lokale krant Nivo het volgende: "Uit de twee documenten van de illegaliteit in het zuiveringsdossier wordt duidelijk dat Van Baar actief was bij de vervolging van Joden in de gemeente. Onder Van Baars verantwoordelijkheid zijn ondergedoken Joden (van twee van hen zijn de gegevens bekend) in Edam gearresteerd en zijn eveneens eenentwintig Joodse ingezetenen uit Edam op transport gesteld en in concentratiekampen vermoord."