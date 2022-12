Overleden man die werd gevonden in huis Koedijk was op leeftijd en had kinderen

De overleden man die door een wijkagent in zijn woning in Koedijk werd gevonden, blijkt een rond de 80-jarige man met een Marokkaanse achtergrond te zijn. Dat bevestigen verschillende bronnen van ontmoetingscentrum De Rietschoot in Koedijk aan NH Nieuws. De man lag hoogstwaarschijnlijk twee maanden dood in huis en stierf volgens de politie aan een natuurlijke dood. De verontwaardiging in de buurt is groot. "Dat dit hier in Koedijk kan gebeuren", vertelt een buurtbewoner in het ontmoetingscentrum.

NH Nieuws

Een bron, die werkzaam is bij het ontmoetingscentrum De Rietschoot, schrok van de manier waarop het nieuws van het overlijden via verschillende sociale media kanalen naar buiten werd gebracht. "Ik was een van de weinige mensen die contact met hem had via mijn werk. De man deed al ongeveer twee weken zijn deur niet open." Hij wil NH Nieuws vandaag te woord staan om duidelijkheid te geven rond de speculaties die op sociale media kanalen verschenen en de reacties die daarop volgden. "Mijn contact met de man was niet intensief, maar ik sprak hem wel meerdere malen. Daarna werden er andere contactpersonen aangesteld en kreeg de overleden man de hulp die hij nodig had." Filmpjes De politie deelde gisteravond beelden van enorm veel vliegen op ramen van het huis van de overleden man via Twitter. De politie geeft aan dat de beelden zijn verwijderd, omdat de video's door sommige mensen als schokkend werden ervaren. De medewerker van De Rietschoot vond de Tweets ook niet gepast. "De filmpjes met de vliegen achter het raam vond ik heel naar, daardoor lijkt het meteen zo'n horrorverhaal. Het is gek dat je als wijkagent en politie zo'n bericht plaatst", vertelt hij. "Ik zag het ineens voorbijkomen via sociale media en ben blij dat die zijn verwijderd." In onderstaande video zijn de beelden, die de politie eerder deelde via Twitter, te zien. De beelden kunnen als schokkend worden ervaren. Tekst gaat verder na de video.

Overleden man gevonden in woning Koedijk - NH Nieuws

Deur blijft dicht Toen het ontmoetingscentrum bericht kreeg dat er langere tijd niet werd opengedaan bij de woning, besloot één van de medewerkers voor de zekerheid toch ook zelf te gaan kijken. "De man deed niet open, maar kreeg inmiddels wel al de juiste hulp, maar toch maak je je zorgen." Na een buurman te hebben gesproken, liep er toevallig ook een politieagent langs. De agent vertelde: "De man is overleden. Andere informatie kan ik niet met je delen." De familie zou eerst worden ingelicht. "Het is heel verdrietig om te horen dat hij daar is overleden en er al een tijdje lag. Je zit dan toch met vragen." 'Wilde meer hulp hebben' Voor zijn overlijden ging de Koedijker op eigen houtje naar ontmoetingscentrum De Rietschoot toe, waar hij aangaf hulp nodig te hebben. Dit kreeg hij vervolgens ook. "Hij kwam met vragen en wij zorgden ervoor dat hij met de juiste persoon in contact kwam", aldus de medewerker.

"De man deed niet open, maar kreeg inmiddels wel al de juiste hulp, maar toch maak je je zorgen" Anonieme bron

De overleden man was op leeftijd en had kinderen, zo bevestigt de bron. Hoe het contact verder was tussen de familieleden, kan hij niet vertellen. Ook kloppen de geruchten dat de man vaak voor langere tijd in het buitenland zat. Zo ging hij vaker naar Marokko toe. Inmiddels stromen de reacties onder het eerste artikel over de overleden man op de NH Nieuws Facebook binnen. Veel mensen kunnen er met hun hoofd niet bij. "Wat vreselijk zeg!!", "Dat er niemand is die hem gemist heeft de afgelopen tijd, onbegrijpelijk en zo triest!!!!!" en "Hoe is dat mogelijk in een plaatsje als Koedijk", is een aantal van de reacties.